РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Новые предприятия по производству минеральных удобрений появятся в Казахстане

    В Казахстане запустят новые производства минеральных удобрений. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    минеральные удобрения
    Фото: freepik.com

    По его словам, планом на 2025 год предусмотрено приобретение фермерами минеральных удобрений в объеме 1,9 млн тонн. Этому будет способствовать уже действующий механизм авансового субсидирования отечественных заводов.

    - В целях снижения импортозависимости по удобрениям планируется запуск новых производств, модернизация действующих предприятий. В текущем году запущено производство сульфата аммония на предприятии КазАзот, - сказал Азат Султанов.

    Важным вопросом также является вопрос стабильности цен и графика поставок удобрений.

    - В этой связи, с отечественными производителями будут заключены новые меморандумы о фиксации цен, ранее действовавшие меморандумы показали свою эффективность. С каждым акиматом в настоящее время прорабатывается график поставок с указанием конкретных объемов, он станет ориентиром для заводов по производству, - отметил вице-министр.

    По его словам, для развития производства органических удобрений также предусматриваются стимулирующие меры. С 2028 года вводится в действие норма по субсидированию стоимости органических видов удобрений промышленного производства.

    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Минсельхоз Экономика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают