Новые предприятия по производству минеральных удобрений появятся в Казахстане

По его словам, планом на 2025 год предусмотрено приобретение фермерами минеральных удобрений в объеме 1,9 млн тонн. Этому будет способствовать уже действующий механизм авансового субсидирования отечественных заводов.

- В целях снижения импортозависимости по удобрениям планируется запуск новых производств, модернизация действующих предприятий. В текущем году запущено производство сульфата аммония на предприятии КазАзот, - сказал Азат Султанов.

Важным вопросом также является вопрос стабильности цен и графика поставок удобрений.

- В этой связи, с отечественными производителями будут заключены новые меморандумы о фиксации цен, ранее действовавшие меморандумы показали свою эффективность. С каждым акиматом в настоящее время прорабатывается график поставок с указанием конкретных объемов, он станет ориентиром для заводов по производству, - отметил вице-министр.

По его словам, для развития производства органических удобрений также предусматриваются стимулирующие меры. С 2028 года вводится в действие норма по субсидированию стоимости органических видов удобрений промышленного производства.