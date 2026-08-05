Новые правила въезда в Китай: что ждет иностранцев

В Китае 15 сентября вступит в силу новое «Положение об управлении въездом и выездом», направленное на упорядочение иммиграционного контроля, защиту прав граждан и укрепление национальной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Согласно документу, иностранным гражданам за предоставление недостоверных данных при оформлении визы или на пограничном контроле грозит запрет на въезд в КНР на срок от одного года до пяти лет.

Новые правила также вводят запрет на выезд из страны для граждан КНР, нарушивших нормы экспортного контроля и оборота технологий, если их действия создают угрозу промышленной или технологической безопасности государства.

Власти КНР будут предупреждать граждан о риске поездок в опасные регионы при оформлении документов и на госгранице, а также отговаривать их от визитов в зоны наивысшей угрозы.

Регламент ужесточает требования к профильному бизнесу. Посреднические агентства обязаны встать на учет в иммиграционных органах в течение 15 дней после регистрации, а зарубежным компаниям прямо запрещается оказывать подобные услуги на территории Китая.

Ранее сообщалось, что Китай упростит процедуры въезда для иностранцев.