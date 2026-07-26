Китай упростит процедуры въезда для иностранцев

Китай планирует усовершенствовать свои программы безвизового транзита и въезда, а также расширить цифровизацию пограничных и иммиграционных служб, заявил заместитель министра общественной безопасности КНР Ци Яньцзюнь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Ци Яньцзюнь в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пекине, рассказал о мерах по «институциональной открытости в управлении иммиграцией» как о части более широких усилий по поддержке политики открытости Китая.

Что касается конкретных мер, Ци Яньцзюнь отметил, что власти ускорят процесс оцифровки проездных документов, включая паспорта и разрешения на поездки в приграничные районы, чтобы упростить их использование.

Кроме того, власти планируют расширить сферу применения ускоренных и «интеллектуальных» каналов таможенного оформления, а также постепенно перевести иммиграционные услуги на полностью онлайн-режим. Он добавил, что политика в области выдачи виз и разрешений на проживание будет дополнительно скорректирована, а цифровые услуги по въезду в страну будут усовершенствованы, чтобы обеспечить больше удобств для иностранных гостей.

Ци Яньцзюнь также заявил, что министерство будет поддерживать пилотные зоны свободной торговли в стране в проведении экспериментов с новыми мерами в сфере общественной безопасности и управления иммиграцией, а также распространит успешные меры на центральные и западные регионы страны, где это позволяют условия.

В настоящее время Китай предоставляет односторонний безвизовый въезд гражданам 50 стран. Кроме того, граждане 55 стран теперь могут воспользоваться программой 240-часового безвизового транзита для въезда в Китай через 65 назначенных пунктов пропуска.

В первом полугодии текущего года количество безвизовых въездов иностранных граждан выросло на 30,6%. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 17,8 млн, что составило 77,7% от общего числа прибывших в страну иностранцев, согласно данным Государственного управления по делам миграции КНР.

Ранее сообщалось, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Великобритании и Канады.