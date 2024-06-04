Новые правила установления опеки над недееспособными разработало Минтруда РК

Министерство труда и социальной защиты РК разработало Правила по установлению опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами, передает агентство Kazinform.

Для этого заявителям нужно предоставить следующие документы:

физический или электронный вариант документа, удостоверяющего личность заявителя;

письменное согласие на установление опеки всех проживающих вместе с потенциальным опекуном членов семьи старше 18 лет;

сведения о документе, удостоверяющем личность, об установлении инвалидности (при наличии инвалидности), о признании лица старше 18 лет недееспособным или ограниченно недееспособным по решению суда, свидетельство о заключении брака, заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у, документы, подтверждающие право собственности на жилище заявителя, также на недееспособного лица или супруга (-и) (если состоит в браке);

наличие у получателя услуги заболеваний, препятствующих осуществлению обязанности опекуна или попечителя;

документ, признающий услугополучателя недееспособным или ограниченно дееспособным;

отсутствие у услугополучателя постоянной прописки;

наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления на момент установления опеки (попечительства);

состояние услугополучателя на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.

Приём заявлений осуществляется:

по месту жительства в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

МИО по вопросам соцзащиты;

на веб-портале eGov.kz.

Полноту документов проверяют в течение 3-х рабочих дней.

По итогам проверки услугодатель в течение 3-х рабочих дней проводит обследование жилища, после чего составляет акт по жилищно-бытовым условиям лиц, желающим принять под опеку или попечительство. Затем в течение 15 рабочих дней выносится приказ об установлении опеки или попечительства.

В случае предоставления неполного пакета документов или документов с истёкшим сроком действия услугодатель дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, а также выдаётся расписка.

При этом, заявитель имеет возможность выразить свою позицию по предварительному решению. Для этого услугодатель не позднее чем за три дня до завершения срока направляет уведомление с указанием времени и места проведения слушаний.

Публичные обсуждения проекта документа будут доступны до 19 июня на сайте «Открытые НПА».