Новые правила установления опеки над недееспособными разработало Минтруда РК
Министерство труда и социальной защиты РК разработало Правила по установлению опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами, передает агентство Kazinform.
Для этого заявителям нужно предоставить следующие документы:
- физический или электронный вариант документа, удостоверяющего личность заявителя;
- письменное согласие на установление опеки всех проживающих вместе с потенциальным опекуном членов семьи старше 18 лет;
- сведения о документе, удостоверяющем личность, об установлении инвалидности (при наличии инвалидности), о признании лица старше 18 лет недееспособным или ограниченно недееспособным по решению суда, свидетельство о заключении брака, заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у, документы, подтверждающие право собственности на жилище заявителя, также на недееспособного лица или супруга (-и) (если состоит в браке);
- наличие у получателя услуги заболеваний, препятствующих осуществлению обязанности опекуна или попечителя;
- документ, признающий услугополучателя недееспособным или ограниченно дееспособным;
- отсутствие у услугополучателя постоянной прописки;
- наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления на момент установления опеки (попечительства);
- состояние услугополучателя на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.
Приём заявлений осуществляется:
- по месту жительства в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
- МИО по вопросам соцзащиты;
- на веб-портале eGov.kz.
Полноту документов проверяют в течение 3-х рабочих дней.
По итогам проверки услугодатель в течение 3-х рабочих дней проводит обследование жилища, после чего составляет акт по жилищно-бытовым условиям лиц, желающим принять под опеку или попечительство. Затем в течение 15 рабочих дней выносится приказ об установлении опеки или попечительства.
В случае предоставления неполного пакета документов или документов с истёкшим сроком действия услугодатель дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, а также выдаётся расписка.
При этом, заявитель имеет возможность выразить свою позицию по предварительному решению. Для этого услугодатель не позднее чем за три дня до завершения срока направляет уведомление с указанием времени и места проведения слушаний.
Публичные обсуждения проекта документа будут доступны до 19 июня на сайте «Открытые НПА».