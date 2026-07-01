Новые правила разведения домашних животных вступили в силу в Грузии с 1 июля

Новый закон предусматривает запрет на разведение беспородных собак и кошек, а также вводит обязательную систему разрешений для владельцев породистых животных, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Согласно новым нормам, разрешение на разведение породистых собак и кошек будет выдаваться сроком на два года с возможностью продления еще на один год. После завершения установленного периода животные должны будут пройти обязательную стерилизацию или кастрацию.

Исключение сделано для животных, участвующих в официальных выставках. Владельцы таких собак и кошек обязаны зарегистрировать их в специальной государственной базе. Если в течение двух лет после регистрации не будет предоставлено подтверждение участия в выставках, животное также подлежит обязательной стерилизации.

Закон устанавливает четкие возрастные ограничения для разведения. Самок собак разрешено сводить с 17 месяцев, самцов — с 12 месяцев, кошек — с 12 месяцев. При этом запрещается использовать животных для разведения после достижения предельного возраста: 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов.

Дополнительно вводится ограничение, согласно которому разведение допускается не чаще одного раза в год.

За нарушение новых правил предусмотрен штраф в размере 3 тыс. лари (около 1,1 тыс. долларов).

Отдельным решением правительства на три года вводится мораторий на разведение ряда пород собак, отнесенных к категории потенциально высокого риска. В перечень вошли питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, кане-корсо и другие породы.

Кроме того, временно запрещено разведение популярных пород, численность которых в Грузии существенно увеличилась в последние годы, включая хаски, маламутов и лаек.

Дополнительные ограничения с 1 июля вступили в силу и в Тбилиси. Решением Тбилисский сакребуло установлено, что без статуса питомника или приюта запрещается содержать более пяти домашних животных в одной квартире или на одном участке.

Новые правила также предусматривают, что официально зарегистрироваться владельцем животного можно с 16 лет, а для регистрации собак потенциально опасных пород потребуется предоставить справку о психическом здоровье.

Ранее парламент Грузии одобрил пакет поправок в законодательство, предусматривающий ужесточение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.