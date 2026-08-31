Новые правила распределения жилья утвердили для казахстанцев с аварийными квартирами

В Казахстане утвердили правила предоставления и распределения жилья из коммунального жилищного фонда гражданам, единственное жилье которых признано аварийным, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ № 420 министр промышленности и строительства Республики Казахстан подписал 25 августа 2026 года.

Согласно документу, для получения жилья гражданин должен обратиться в акимат с заявлением и представить копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи. Также потребуются документы о заключении или расторжении брака, рождении детей и смерти членов семьи. В случае необходимости предоставляется решение суда о признании лица членом семьи заявителя.

При этом часть необходимых сведений акимат будет получать самостоятельно посредством цифровых систем. В частности, речь идет о данных о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства, а также об информации о наличии или отсутствии у них жилья в Казахстане за последние пять лет.

Вопрос о предоставлении жилья рассматривает специальная комиссия. При получении нового жилья гражданин, имеющий аварийное жилье на праве собственности, должен передать его в коммунальную собственность.

Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях». Приказ подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступает в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее в Казахстане внесены изменения в правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.