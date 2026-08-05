Новые правила использования электронных документов вступят в силу в Казахстане с 15 августа

В Казахстане утверждены новые Правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов. Соответствующий приказ заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития принят 28 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, отображение электронного документа начинается после прохождения пользователем идентификации и авторизации в мобильном приложении. Затем пользователь направляет запрос на отображение необходимого документа.

Электронные документы формируются на основании сведений, содержащихся в информационных системах государственных органов и иных организаций, являющихся источниками соответствующих данных.

Правилами закреплено, что электронные документы, доступные в сервисе цифровых документов, имеют равную юридическую силу с подписанными документами на бумажном носителе.

Для использования электронного документа пользователь после идентификации выбирает необходимый документ в сервисе и предоставляет его третьему лицу. Передача осуществляется с помощью функционала мобильного приложения, в том числе посредством QR-кода, короткого кода или иных предусмотренных сервисом способов.

Доступ к документу предоставляется только с согласия пользователя. Для этого сервис формирует QR-код либо короткий код временного доступа, срок действия которого не превышает одной минуты.

После сканирования QR-кода или ввода короткого кода система направляет запрос в сервис, который проверяет корректность запроса, наличие согласия пользователя и актуальность документа. При выявлении несоответствий доступ к документу не предоставляется.

Кроме того, правила предусматривают возможность получения электронных документов третьими лицами посредством интеграции с сервисом при наличии согласия пользователя. Такое согласие подтверждается с использованием зарегистрированного на портале электронного правительства номера мобильного телефона и одноразового SMS-кода.

Отдельно оговорено, что электронные документы, удостоверяющие личность, могут использоваться при получении платежных и финансовых услуг только с согласия их владельца.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2026 года. Одновременно признаются утратившими силу ранее действовавшие правила использования электронных документов.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести электронное разрешение на въезд для иностранцев.