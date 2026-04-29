Новые правила инватакси в РК усиливают требования к перевозчикам

В Казахстане обновили правила оказания услуг инватакси для лиц с инвалидностью. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра транспорта 25 апреля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно изменениям, основанием для предоставления услуг инватакси станет действующее заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) по форме 026/у. Документ выдается организациями первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления на срок установления инвалидности. Для пациентов с психическими и поведенческими расстройствами заключение оформляется медицинскими организациями психического здоровья.

Для получения услуги лицо с инвалидностью или его законный представитель подает заявление в местный исполнительный орган по месту регистрации. Также будут использоваться данные об установлении инвалидности и заключении ВКК, получаемые через информационные системы.

Предусматривается цифровизация процесса оказания услуг. Перевозчики будут фиксировать маршруты поездок через портал социальных услуг и мобильные приложения такси с формированием электронных актов выполненных работ.

К поставщикам услуг предъявляется ряд требований, включая наличие не менее 10 автомобилей, из которых минимум один должен быть адаптирован для перевозки пользователей кресел-колясок, страхование ответственности перевозчика, наличие диспетчерской службы и водителей со стажем не менее трех лет, прошедших специальное обучение.

Услуги инватакси будут оказываться в пределах населенного пункта по месту регистрации получателя. После завершения поездки маршрут и качество услуги подтверждаются через мобильное приложение.

Объем предоставляемых услуг установлен в зависимости от категории получателей: до 25 часов в месяц — для работающих лиц с инвалидностью первой и второй группы, а также обучающихся и воспитанников образовательных организаций; до 6 часов в месяц — для других категорий.

Неиспользованные часы на следующий месяц не переносятся. Изменение категории получателя возможно со следующего месяца после обновления данных в цифровых системах или подачи заявления.

Услуга прекращается в случае изменения группы инвалидности, смены места регистрации, выезда за пределы Казахстана на постоянное проживание или смерти получателя.

Приказ вводится в действие с 9 мая 2026 года.

