Новые правила досмотра ручной клади ввели в аэропорту Алматы
В международном аэропорту Алматы введены новые правила досмотра ручной клади, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан внесены изменения и дополнения в Правила авиационной безопасности РК.
– В соответствии с новыми правилами авиационной безопасности, все аэропорты Казахстана, включая Международный аэропорт Алматы, прекращают практику хранения изъятых предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте, – сообщили в пресс-службе аэропорта мегаполиса.
Нововведения направлены на приведение системы авиационной безопасности в соответствие с международными стандартами, а также на ускорение и упрощение процедур досмотра пассажиров.
В ручной клади запрещено перевозить жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях объемом более 100 мл, а также другие потенциально опасные предметы.
Кроме того, согласно требованиями авиационной безопасности, продукты без заводской упаковки также нельзя перевозить в гражданских самолетах. Такие предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации.
Изъятые предметы пассажиры могут оставить провожающим их лицам.
В аэропорту рекомендуют заблаговременно ознакомиться с требованиями авиационной безопасности, чтобы избежать задержек при досмотре и быстрее пройти контроль.
Напомним, в международном аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы, полицейские предотвратили трагедию.
В марте этого года в аэропорту Алматы произошел инцидент. В зону предполетного досмотра аэропорта подошел мужчина, который в ответ на просьбу предъявить документы, схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.