Новые правила досмотра ручной клади ввели в аэропорту Алматы

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан внесены изменения и дополнения в Правила авиационной безопасности РК.

– В соответствии с новыми правилами авиационной безопасности, все аэропорты Казахстана, включая Международный аэропорт Алматы, прекращают практику хранения изъятых предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте, – сообщили в пресс-службе аэропорта мегаполиса.

Нововведения направлены на приведение системы авиационной безопасности в соответствие с международными стандартами, а также на ускорение и упрощение процедур досмотра пассажиров.

В ручной клади запрещено перевозить жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях объемом более 100 мл, а также другие потенциально опасные предметы.

Кроме того, согласно требованиями авиационной безопасности, продукты без заводской упаковки также нельзя перевозить в гражданских самолетах. Такие предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации.

Изъятые предметы пассажиры могут оставить провожающим их лицам.

В аэропорту рекомендуют заблаговременно ознакомиться с требованиями авиационной безопасности, чтобы избежать задержек при досмотре и быстрее пройти контроль.

Напомним, в международном аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы, полицейские предотвратили трагедию.

В марте этого года в аэропорту Алматы произошел инцидент. В зону предполетного досмотра аэропорта подошел мужчина, который в ответ на просьбу предъявить документы, схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.