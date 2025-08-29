РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:21, 28 Август 2025 | GMT +5

    Новые правила досмотра ручной клади ввели в аэропорту Алматы

    В международном аэропорту Алматы введены новые правила досмотра ручной клади, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан внесены изменения и дополнения в Правила авиационной безопасности РК.

    – В соответствии с новыми правилами авиационной безопасности, все аэропорты Казахстана, включая Международный аэропорт Алматы, прекращают практику хранения изъятых предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте, – сообщили в пресс-службе аэропорта мегаполиса.

    Нововведения направлены на приведение системы авиационной безопасности в соответствие с международными стандартами, а также на ускорение и упрощение процедур досмотра пассажиров.

    В ручной клади запрещено перевозить жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях объемом более 100 мл, а также другие потенциально опасные предметы.

    Кроме того, согласно требованиями авиационной безопасности, продукты без заводской упаковки также нельзя перевозить в гражданских самолетах. Такие предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации.

    Изъятые предметы пассажиры могут оставить провожающим их лицам.

    В аэропорту рекомендуют заблаговременно ознакомиться с требованиями авиационной безопасности, чтобы избежать задержек при досмотре и быстрее пройти контроль.

    Напомним, в международном аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы, полицейские предотвратили трагедию.

    В марте этого года в аэропорту Алматы произошел инцидент. В зону предполетного досмотра аэропорта подошел мужчина, который в ответ на просьбу предъявить документы, схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

    Теги:
    Туризм Закон и право Аэропорт Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают