Новые правила допуска малой авиации к перевозкам разработали в Казахстане

Глава Кабмина отметил, что вопросы развития авиационной отрасли, в том числе малой авиации, предусмотрены в Концепции развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года.

Так, по поручению Главы государства, сегодня ведется строительство туристических региональных аэропортов в Зайсане, Кендерли и Катон-Карагае, а также восстановление аэропорта в Аркалыке. Завершение работ планируется в текущем году.

Реконструированы взлетно-посадочные полосы в аэропортах Урджара и Ушарала, в текущем году запланирована модернизация терминалов. По аэропорту Балхаш проведена реконструкция рулежной дорожки, перрона и терминала.

Данные меры направлены на формирование современной инфраструктуры, создание условий для приема воздушных судов малой авиации, расширение сети внутренних авиаперевозок, укрепление туристического потенциала регионов.

— Для развития региональной маршрутной сети и повышения транспортной связанности ведется работа по внесению изменений в бюджетное законодательство, предусматривающих субсидирование авиаперевозок за счет средств местных исполнительных органов, — сообщил Бектенов.

Вместе с тем, Министерством торговли и интеграции инициирован вопрос предоставления тарифных льгот на импорт гражданских легких воздушных судов. Соответствующие предложения рассматриваются на площадке Евразийской экономической комиссии.

— В целях оптимизации нормативной правовой базы в сфере малой авиации и упрощения процедур эксплуатации легких воздушных судов проведен комплексный анализ действующего законодательства, по результатам которого разработан проект отдельных правил, регулирующих вопросы допуска легкой и сверхлегкой авиации к коммерческим воздушным перевозкам исключительно в пределах территории страны, — говорится в ответе.

Кроме того, как отметил Премьер-министр, для внедрения доступных механизмов страхования в сфере малой авиации разработаны поправки в Закон «Об обязательном страховании гражданско правовой ответственности перевозчика перед пассажирами». Они направлены на снижение финансовой нагрузки на эксплуатантов за счет дифференциации страховых премий в зависимости от пассажировместимости воздушных судов (с переходом от расчета с 50 до 5 пассажирских мест).

Напомним, ранее депутат Мажилиса Серик Егизбаев призвал запустить короткие авиарейсы между городами и селами в Казахстане.