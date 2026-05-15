Новые правила для медиков и фармацевтов вступят в силу в Казахстане

Министерство здравоохранения Республики Казахстан внесло изменения в квалификационные требования, предъявляемые к медицинской и фармацевтической деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ подписан 8 мая 2026 года. Документ предусматривает новую редакцию квалификационных требований для юридических и физических лиц, работающих в сфере здравоохранения.

Согласно обновленным нормам, для осуществления медицинской и фармацевтической деятельности необходимо наличие помещений на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления или государственно-частного партнерства. При этом объекты должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и стандартам оказания медицинской помощи.

Также обязательным остается наличие необходимого медицинского оборудования, аппаратуры, мебели, инвентаря и других средств в соответствии с профилем оказываемых услуг.

Для медицинских работников установлены требования по профильному образованию, наличию сертификата специалиста и прохождению повышения квалификации за последние пять лет. Исключение предусмотрено для выпускников интернатуры, резидентуры и медицинских колледжей, завершивших обучение менее пяти лет назад.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, работающие в медицинской сфере, должны иметь стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Для юридических лиц обязательным условием остается наличие штатных медицинских работников, что подтверждается соответствующими сведениями.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2026 года.

Ранее в Минздраве сообщили, что 3,4 млн казахстанцев получают бесплатные лекарства.