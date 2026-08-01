Новые правила для ИИ вступают в силу в Евросоюзе со 2 августа

С 2 августа 2026 года Европейская комиссия и национальные органы государств-членов ЕС начнут применять положения Закона об искусственном интеллекте (AI Act). В этот же день вступят в силу новые требования к прозрачности систем ИИ, передает Kazinform со ссылкой на Европейскую комиссию.

Согласно новым правилам, чат-боты и другие интерактивные системы ИИ должны будут уведомлять пользователей о том, что они взаимодействуют с искусственным интеллектом, а не с человеком.

Кроме того, изображения, видео и аудиозаписи, созданные или измененные с помощью ИИ (дипфейки), должны будут иметь специальную маркировку. Контент, созданный или отредактированный искусственным интеллектом, также должен содержать машиночитаемые метки, позволяющие выявлять его происхождение.

В Еврокомиссии отмечают, что новые требования направлены на снижение рисков обмана и манипуляций, повышение прозрачности использования ИИ и предоставление бизнесу четких правил соблюдения законодательства. Одновременно опубликован первый перечень из более чем 180 организаций, подписавших Кодекс практики по обеспечению прозрачности контента, созданного искусственным интеллектом.

С 2 августа Европейская комиссия также получает полномочия по контролю за соблюдением требований AI Act поставщиками универсальных моделей искусственного интеллекта (General-Purpose AI, GPAI), которые используются в широком спектре цифровых сервисов, включая ИИ-агентов.

Для наиболее мощных моделей, способных создавать системные риски, вводятся дополнительные требования. Их разработчики обязаны оценивать и снижать угрозы, связанные, в частности, с кибератаками, потерей контроля над системами ИИ, опасными манипуляциями, а также химическими, биологическими, радиологическими и ядерными рисками.

Все поставщики универсальных моделей ИИ должны документировать информацию о своих моделях, соблюдать политику в области авторского права и публиковать достаточно подробные сведения о данных, использованных для их обучения.

Контроль за соблюдением требований будут осуществлять Офис по искусственному интеллекту Европейской комиссии, национальные компетентные органы государств ЕС, а также Европейский инспектор по защите данных — в отношении систем, используемых институтами и органами Евросоюза.

Для приема сообщений о возможных нарушениях AI Act Еврокомиссия также запустила специальные цифровые инструменты для граждан, компаний и информаторов.

Ранее Европейский союз запустил тендерный процесс по созданию в Европе до семи гигафабрик искусственного интеллекта с целью повышения конкурентоспособности в этой сфере и укрепления технологической независимости.