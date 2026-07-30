Новые правила для зон ожидания перед границей установили в Казахстане

Приказом и.о. министра транспорта от 23 июля 2026 года утвердил типовые требования к функционированию, обустройству и техническому оснащению сервисных зон ожидания перед пунктами пропуска через государственную границу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сервисная зона ожидания представляет собой объект придорожной инфраструктуры с выделенной территорией, сооружениями и инженерными сетями. Она предназначена для организованного ожидания въезда в пункт пропуска, предоставления услуг водителям и перевозчикам, а также проведения сопутствующих операций с транспортом и грузами, не связанных с государственным контролем.

Размещение подразделений государственных органов и проведение контрольных процедур на территории таких зон допускается только в случаях, предусмотренных законодательством.

Необходимость создания сервисных зон перед пунктами пропуска на внутренней границе ЕАЭС определяет Пограничная служба КНБ, а на внешней границе ЕАЭС — органы государственных доходов по согласованию с ПС КНБ.

Сервисные зоны будут размещаться на расстоянии до 10 км от автомобильных пунктов пропуска, аэропортов, морских и речных портов, а также железнодорожных станций. Место размещения будет определяться с учетом дорожной инфраструктуры, требований безопасности движения и особенностей территории.

Режим работы зон ожидания должен соответствовать графику работы пунктов пропуска.

Земельные участки для создания таких объектов будут предоставляться из специального земельного фонда. Если выделение участков из него невозможно, допускается изъятие земель для государственных нужд в соответствии с законодательством.

Содержание инфраструктуры сервисных зон возлагается на государственный орган, на балансе которого находится объект, либо на инвестора или оператора, отвечающего за строительство и эксплуатацию.

Оператор должен обеспечить круглосуточную работу основных объектов инфраструктуры: контроль въезда и выезда, освещение, видеонаблюдение, связь, санитарные зоны, пожарную безопасность, а также управление транспортными потоками.

Кроме того, оператор обязан вести учет въезжающего и выезжающего транспорта, обеспечивать порядок на территории, хранить данные по запросам уполномоченных органов и соблюдать экологические требования.

На территории сервисных зон будет запрещено создание стихийных очередей за пределами парковочных участков и блокирование подъездных дорог. Для предотвращения заторов оператор должен взаимодействовать с государственными органами.

Тарифы на услуги, предоставляемые в сервисных зонах, при их наличии должны размещаться в открытом доступе — на въезде и цифровых ресурсах оператора.

Согласно требованиям к обустройству, сервисные зоны будут включать три участка: парковочный, коммерческий и административный.

На территории объектов разрешается размещать торговые площади и мобильные или передвижные посты надзорных государственных органов.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.

В Казахстане для пограничных автомобильных пунктов пропуска разработают единый дизайн-код.