Единый дизайн-код разработают в Казахстане для пограничных автомобильных пунктов пропуска

Казахстан ускоряет модернизацию автомобильных пунктов пропуска на госгранице, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию приграничной инфраструктуры под председательством первого заместителя Премьер‑министра Республики Казахстан Нурлыбека Налибаева состоялось совещание по вопросам модернизации автомобильных пунктов пропуска на государственной границе.

В совещании приняли участие представители министерств транспорта, финансов, промышленности и строительства, Пограничной службы КНБ и АО НК «КазАвтоЖол».

В ходе совещания рассмотрен ход реализации проектов реконструкции и технического дооснащения автомобильных пунктов пропуска.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что модернизация пунктов пропуска является ключевым условием повышения транзитного потенциала страны, сокращения времени прохождения контроля и создания комфортных условий для граждан и бизнеса.

Министерству транспорта совместно с Министерством промышленности и строительства, АО НК «ҚазАвтоЖол» и Пограничной службой КНБ поручено пересмотреть эскизные проекты и утвердить единый дизайн‑код автомобильных пунктов пропуска с учетом современных фасадных материалов и требований по организации потоков пассажиров и грузов.

Ответственным государственным органам и организациям даны поручения по усилению контроля за сроками реализации проектов, качеством строительных работ и регулярному мониторингу хода модернизации непосредственно на объектах.

Полномасштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска позволит увеличить пропускную способность в несколько раз, сократить время прохождения пограничного и таможенного контроля, а также создать современные и безопасные условия для участников внешнеэкономической деятельности.

Реализация проектов модернизации автомобильных пунктов пропуска находится на особом контроле Правительства Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и Кыргызстана завершена реконструкция пункта пропуска.