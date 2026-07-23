Новые правила для владельцев мопедов вводятся в Азербайджане

В Азербайджане утверждены государственные пошлины, связанные с регистрацией, техническим осмотром и эксплуатацией мопедов, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Соответствующие изменения в законодательство подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Документ также предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев зарегистрированных мопедов.

Согласно изменениям, госпошлина за выдачу или замену водительского удостоверения и регистрационного свидетельства составит около 18 долларов (около 8,4 тыс. тенге), за технический осмотр — около 9 долларов (около 4,2 тыс. тенге), за регистрацию мопеда — около 6 долларов (около 2,8 тыс. тенге), а за выдачу государственного регистрационного знака — около 9 долларов (около 4,2 тыс. тенге).

Пошлина за участие в экзамене на получение водительского удостоверения категории A1 установлена в размере около 24 долларов (около 11,2 тыс. тенге), за повторную сдачу экзамена — около 12 долларов (около 5,6 тыс. тенге).

Согласно закону «О дорожном движении», мопеды в Азербайджане подлежат государственной регистрации. Для управления ими необходимы водительское удостоверение категории A1, регистрационное свидетельство и государственный регистрационный знак.

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