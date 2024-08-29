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    13:20, 29 Август 2024 | GMT +6

    Новые правила для самокатов планируют ввести в Алматы

    Самокат Көлік
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Аким Алматы Ерболат Досаев отметил важность строгого регулирования деятельности компаний, занимающихся прокатом самокатов в городе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жительница города на встрече с акимом сообщила, что несмотря на принятые правила и ограничения для самокатов инциденты с ними продолжают происходить, а полиция не справляется с большим количеством пользователей двухколесного транспорта.

    - Я свою позицию по этому вопросу всегда высказывал, она остается прежней. Первые изменения в законодательство внесены, но я внес в МВД свой второй пакет изменений, что нужно делать. Считаю, что компании нужно регулировать. Они все должны понимать свою ответственность. Есть механизмы. Например, нельзя будет бросать самокаты, потому что в это время будет идти чарджинг, то есть стоимость проката будет увеличиваться. То есть пользователи должны довести самокат до необходимого места - парковки, тогда в этом случае хаоса не будет. Скоростные ограничения: по GPS сервисы проката если видят превышение скорости, то они автоматически могут отключить самокат. Также есть навигация, которая позволяет отследить: двигаются ли они по тротуарам или нет, - сказал аким.

    Ерболат Досаев добавил, что если изменения в закон будут внесены, то рынок микромобильного транспорта в городе станет более регулируемым.

    Отметим, что в Казахстане в прошлом году принят новый закон об электросамокатах. Какие ограничения и правила введены для этого вида транспортного средства, читайте по ссылке

    Теги:
    Дороги Самокаты Закон и право Транспорт Алматы Электросамокаты
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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