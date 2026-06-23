Новые правила для мобильной связи: что изменится с 28 июня

В Казахстане изменятся правила для абонентов мобильной связи: операторам запретят «маяки», а платные услуги будут подключаться только с согласия пользователя, передает Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Как сообщили в Министерстве, приказ, подписанный 18 июня, направлен на обеспечение максимального комфорта граждан и надежную защиту их прав в цифровой среде.

С 28 июня подключение любых дополнительных платных услуг связи и интернета будет осуществляться только при двойном подтверждении согласия пользователя. Подтвердить подключение можно будет через личный кабинет, SMS, телефонный звонок или USSD-запрос.

Также операторам полностью запрещается использовать короткие звонки-«маяки» для уведомления о пропущенных вызовах. Ранее существовала возможность отключения данной услуги, однако на практике она работала только при условии, что опция была деактивирована у обоих абонентов — и у того, кто совершал вызов, и у того, кому звонили. Теперь эта техническая коллизия устранена, и на смену «маякам» приходит удобный и понятный формат SMS-уведомлений.

Кроме того, абоненты получат возможность легко отказаться от рекламных и информационных рассылок операторов связи.

— Также усилены меры безопасности при регистрации номеров на детей младше 14 лет: теперь процедура проводится только законными представителями через биометрическую идентификацию, при этом на одного несовершеннолетнего может быть оформлен только один номер, — отметили в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Новые нормы направлены на повышение безопасности пользователей и развитие комфортной цифровой среды, а также соответствуют принципам «слышащего государства» в рамках года искусственного интеллекта.

Напомним, казахстанцев обяжут переоформлять SIM-карты при передаче другим людям.