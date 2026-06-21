Казахстанцев обяжут переоформлять SIM-карты при передаче другим людям

Казахстанцев обяжут переоформлять абонентские номера при передаче SIM-карт другим людям для постоянного пользования. Эта норма вошла в новый Закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщают в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, эта мера призвана повысить безопасность и снизить риски телефонного мошенничества.

Кроме того, для защиты граждан вводится маркировка звонков от юридических лиц. Благодаря этому абоненты смогут отличать официальные звонки компаний от подозрительных вызовов.

Закон также предусматривает бесплатный доступ к ряду социально значимых цифровых сервисов, включая eGov, e-Otinish и мессенджер Aitu.

Для улучшения качества мобильной связи вводятся ограничения на ввоз усилителей сигнала сотовой связи и репитеров. Импорт таких устройств будет разрешен только операторам связи.

Отдельный блок поправок касается развития телекоммуникационной инфраструктуры. Упрощается выделение земельных участков под объекты связи, а также предусматривается возможность строительства сетей связи на особо охраняемых природных территориях.

Большое внимание уделено развитию центров обработки данных. Они получат статус стратегических объектов. Также вводится механизм привлечения частных инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры с участием цифровых майнеров и дата-центров.

Закон усиливает и прозрачность телекоммуникационного рынка. Операторы связи будут обязаны публиковать финансовую отчетность, информацию о тарифах, условиях подключения и доступе к инфраструктуре.

С полным текстом документа можно ознакомиться в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан»Әділет».

Ранее Глава государства подписал закон о внесении изменений в сфере охотничьего и лесного хозяйства.