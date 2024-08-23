Новые подходы повышают урожайность и объемы посевных площадей в области Абай

Благодаря нововведениям и инновационному подходу, растут не только объёмы посевных площадей, но и урожай, который удается получить с них. Уборка урожая в регионе стартовала с 10 августа. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель Управления сельского хозяйства области Абай Ертай Куанбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

– В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 749,5 тысячи га, в том числе 299 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, 295,8 тысячи га масличных культур (в том числе подсолнечника 290,1 тысячи га или 101,6% от уровня прошлого года), кормов 143,5 тысячи га (113,8%), 5,8 тысячи га картофеля, 5,4 тысячи га овощей и бахчевых культур, - подчеркнул спикер.

В целом, по состоянию на 19 августа, в области убрано уже 9,4% зерновых и зернобобовых культур, 5,1% картофеля, 10% овощебахчевых культур.

– Еще один важный фактор повышения урожайности – использование качественных семян. В 2024 году использование элитных сортов увеличилось до 8,3%, что на 0,8% выше, чем в 2023 году. Кроме того, в области в настоящее время применены водосберегающие технологии на площади 12,5 тысячи га или 95,4% от плана (дождевание - 11,2 тысячи га, капельное орошение – 1,3 тысячи га), - добавил Ертай Куанбаев.

Кроме того, в области активно реализуются меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. В 2024 году в области планируют реализовать 7 проектов с использованием современных водосберегающих технологий на общую сумму 6 млрд тенге. При этом, в оборот введут 5,4 тысячи га новых орошаемых земель.