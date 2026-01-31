Новые остановки Кокшетау: тепло ли внутри и кто за это отвечает

В прошлом году в Кокшетау установили новые автобусные остановки. Их очень давно ждали местные жители, ведь ранее из 319 остановок областного центра лишь одна была теплая. Большинство павильонов были старыми, громоздкими, построенными еще во времена Советского Союза. Теперь же обновилось сразу 145 остановочных комплексов, при этом были установлены 128 остановок холодного типа и 17 теплых остановок. На всю эту красоту, по данным отдела ЖКХ ПТ АД города Кокшетау, в рамках договора было потрачено 300 млн тенге.

Рады ли горожане?

Жители Кокшетау новым павильонам, конечно, рады. Но при этом с первых же дней их установки начали высказывать свои возмущения. Дело в том, что новые павильоны оказались стеклянными и легко продуваемыми из-за большого количества щелей. Горожане уже имели опыт подобных остановок — внешне красивых, но совершенно, по их словам, не защищающих от северного климата. Более того, такие остановки очень часто подвергаются актам вандализма: те самые стекла разбивают. Не обошло сие и новые остановочные павильоны, часть которых была разбита в первые дни установки.

— Да, красиво, но очень не практично, со всех сторон дует, думаю, нам нужны закрытые остановки, чтобы ветер и снег в непогоду не мешали ждать транспорт, — поделилась жительница Кокшетау Мадина.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

По словам главного специалиста сектора технического надзора отдела ЖКХ ПТ АД города Кокшетау Сакена Назырова, эскиз таких остановок согласовывался с руководством города Кокшетау.

— Были варианты, в конечном итоге выбрали этот. Вандалы, конечно, у нас в городе есть. Но сейчас мы планируем поставить на остановках видеокамеры, — отметил специалист.

Тепло и вандализм

В Кокшетау установлены 17 теплых остановочных павильонов, большинство из которых находится возле университетов, колледжей, больниц, школ, рынка, вокзала, то есть мест с наибольшим количеством ожидающих. К примеру, теплые остановки появились возле областной больницы, сельхозинститута, ЦОНа и даже на конечной Жайляу.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Не так давно горожане жаловались, что в некоторых из них температура не отличается от уличной. Мы также обошли часть павильонов: в некоторых из них обогреватели греют очень слабо, в других — настоящая баня. Но даже если обогревательный элемент настроен хорошо, то во многих остановках уже не закрываются двери: доводчики выломаны с корнем. Все это сделали сами местные жители, а ремонтировать придется подрядчику.

Говоря о температуре внутри павильонов, стоит отметить, что с наступлением морозов отдел ЖКХ разместил на своей странице объявление следующего содержания: «В связи с резким понижением температуры наружного воздуха в отдельные периоды возможны случаи снижения комфортного температурного режима в некоторых теплых остановочных павильонах. По данному вопросу в адрес подрядной организации направлено официальное уведомление о необходимости проведения работ по замене и модернизации существующих систем отопления на более эффективные. Срок выполнения указанных работ установлен до 20 января 2026 года. Дополнительно обращаемся к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к объектам городской инфраструктуры, не допускать их порчи и умышленного повреждения».

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

На сегодняшний день сроки немного продлили: подрядчик все еще продолжает менять систему отопления. Как пообещали в отделе ЖКХ, работы будут завершены до конца текущей недели.

— Что касается сломанных дверей, то сейчас в адрес подрядчика мы уже отправили уведомление, чтобы они поэтапно все это отрабатывали. В некоторых павильонах, как недавно жаловались горожане, и вовсе отсутствуют обогреватели, их убирала на тот момент подрядная организация, которая по гарантии их как раз и меняет. На сегодняшний день подрядчик все еще проводит работы, но в целом жалоб со стороны населения на этой неделе по остановкам не было, — пояснил Сакен Назыров.

Об обслуживании и планах

— Уже сейчас в рамках содержания улиц наши коммунальные предприятия обслуживают эти остановки в части их уборки. Но если случаются поломки, то есть еще гарантия, что в течение одного года подрядчик будет устранять все дефекты. Далее это будем делать мы сами, — отметил Сакен Назыров.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

В текущем году городу выделено еще 50 млн тенге, на которые планируют установить в областном центре еще около 30-40 новых остановок. Среди них, как обещают чиновники, будут еще 3-4 теплые.

— Сейчас в адрес отдела предоставляют коммерческие предложения по новым остановкам. Их планируем разметить именно в тех частях города, где они отсутствуют и где просят сами местные жители. К примеру, люди просили теплую остановку возле роддома, также нам писали жители красноярских дач. Кроме того, в техспецификации к будущим остановкам мы укажем наличие тактильных средств для лиц с инвалидностью, — добавил собеседник.

Ранее мы писали о теплых остановках для жителей Кокшетау и Степногорска.