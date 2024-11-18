Новые ограничения для грузового транспорта в весенне-летний период введены в Казахстане

Согласно дополнениям, организация движения автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется на основе перечня, включающего наименования и индексы дорог международного и республиканского значения, а также автомобильных дорог оборонного назначения.

Кроме того, для дневного и вечернего времени летнего периода введены ограничения на движение автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. Эти ограничения действуют в сроки, ежегодно устанавливаемые для летнего периода, как указано в приложении 1 к правилам.

Ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

область Абай;

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область;

Восточно-Казахстанская область.

Ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

область Жетысу;

Кызылординская область;

Мангистауская область;

Туркестанская область;

область Улытау.

Также, в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн на дороге:

Астана — Петропавловск, через город Кокшетау протяженностью 128 км, начало участка на 68 км, конец участка — 196 км.

В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;

осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;

осуществляющие перевозку опасных грузов;

осуществляющие дорожно-строительные работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;

вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки;

осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим.

В весенний период вводится ограничение движения автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в данный период.

Ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:

область Абай;

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Восточно-Казахстанская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область.

Ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля в следующих областях:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

область Жетысу;

Кызылординская область;

Мангистауская область;

Туркестанская область;

область Улытау.

В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;

осуществляющие перевозку пищевой продукции;

осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;

осуществляющие перевозку медикаментов;

осуществляющие дорожно-строительные работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;

вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки.

Ранее министр транспорта РК Марат Карабаев заявил, что карьерным грузовикам HOWO и SHACMAN запретят перевозить грузы по автодорогам страны.