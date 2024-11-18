Новые ограничения для грузового транспорта в весенне-летний период введены в Казахстане
Приказом исполняющего обязанности министра транспорта от 12 ноября 2024 года внесены изменения в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно дополнениям, организация движения автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется на основе перечня, включающего наименования и индексы дорог международного и республиканского значения, а также автомобильных дорог оборонного назначения.
Кроме того, для дневного и вечернего времени летнего периода введены ограничения на движение автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. Эти ограничения действуют в сроки, ежегодно устанавливаемые для летнего периода, как указано в приложении 1 к правилам.
Ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область;
- Восточно-Казахстанская область.
Ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетысу;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- Туркестанская область;
- область Улытау.
Также, в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн на дороге:
- Астана — Петропавловск, через город Кокшетау протяженностью 128 км, начало участка на 68 км, конец участка — 196 км.
В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
- осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
- осуществляющие перевозку опасных грузов;
- осуществляющие дорожно-строительные работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки;
- осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим.
В весенний период вводится ограничение движения автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в данный период.
Ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
Ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля в следующих областях:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетысу;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- Туркестанская область;
- область Улытау.
В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
- осуществляющие перевозку пищевой продукции;
- осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
- осуществляющие перевозку медикаментов;
- осуществляющие дорожно-строительные работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки.
Ранее министр транспорта РК Марат Карабаев заявил, что карьерным грузовикам HOWO и SHACMAN запретят перевозить грузы по автодорогам страны.