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    16:11, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Новые ограничения для грузового транспорта в весенне-летний период введены в Казахстане

    Приказом исполняющего обязанности министра транспорта от 12 ноября 2024 года внесены изменения в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    транспорт грузовик
    Фото: ЕЭК

    Согласно дополнениям, организация движения автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется на основе перечня, включающего наименования и индексы дорог международного и республиканского значения, а также автомобильных дорог оборонного назначения.

    Кроме того, для дневного и вечернего времени летнего периода введены ограничения на движение автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. Эти ограничения действуют в сроки, ежегодно устанавливаемые для летнего периода, как указано в приложении 1 к правилам.

    Ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

    • область Абай;
    • Акмолинская область;
    • Актюбинская область;
    • Западно-Казахстанская область;
    • Карагандинская область;
    • Костанайская область;
    • Павлодарская область;
    • Северо-Казахстанская область;
    • Восточно-Казахстанская область.

    Ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

    • Алматинская область;
    • Атырауская область;
    • Жамбылская область;
    • область Жетысу;
    • Кызылординская область;
    • Мангистауская область;
    • Туркестанская область;
    • область Улытау.

    Также, в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн на дороге:

    • Астана — Петропавловск, через город Кокшетау протяженностью 128 км, начало участка на 68 км, конец участка — 196 км.

    В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

    • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
    • осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
    • осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
    • осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
    • осуществляющие перевозку опасных грузов;
    • осуществляющие дорожно-строительные работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
    • вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки;
    • осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим.

    В весенний период вводится ограничение движения автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в данный период.

    Ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:

    • область Абай;
    • Акмолинская область;
    • Актюбинская область;
    • Восточно-Казахстанская область;
    • Западно-Казахстанская область;
    • Карагандинская область;
    • Костанайская область;
    • Павлодарская область;
    • Северо-Казахстанская область.

    Ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля в следующих областях:

    • Алматинская область;
    • Атырауская область;
    • Жамбылская область;
    • область Жетысу;
    • Кызылординская область;
    • Мангистауская область;
    • Туркестанская область;
    • область Улытау.

    В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

    • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
    • осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
    • осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
    • осуществляющие перевозку пищевой продукции;
    • осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
    • осуществляющие перевозку медикаментов;
    • осуществляющие дорожно-строительные работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
    • вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки.

    Ранее министр транспорта РК Марат Карабаев заявил, что карьерным грузовикам HOWO и SHACMAN запретят перевозить грузы по автодорогам страны.

    Теги:
    Дороги Закон и право Регионы Казахстана Грузоперевозки Лето
    Данияр Ищанов
    Данияр Ищанов
    Автор
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