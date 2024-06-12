Большегрузам запретят перевозку по автодорогам Казахстана
Карьерным грузовикам HOWO и SHACMAN запретят перевозить грузы по автодорогам страны. Об этом заявил министр транспорта РК Марат Карабаев, передает агентство Kazinform.
На пленарном заседании Мажилиса депутаты задали вопрос о содержании автомобильных дорог.
В свою очередь, М. Карабаев сообщил, что в содержании дорог выделяются три приоритетных направления.
- Во-первых, на содержание 25 тысяч километров республиканских дорог требуется 80 миллиардов тенге ежегодно. К сожалению, мы не можем полностью выделить эту сумму, будет выделено только 35 миллиардов тенге. Остальные деньги в настоящее время мы выделяем за счет поступлений от платных дорог. Во-вторых, для поддержания дорог в хорошем состоянии необходимо соответствующее оборудование и техника. По норме необходимо 3600 машин, но их 2500, то есть на 1100 машин меньше. Именно поэтому в прошлом году мы купили 350 машин и еще 350 машин в этом году. Это, в свою очередь, окажет существенное влияние на содержание дорог, - сказал министр.
Он также сообщил, что автодороги часто разрушают тяжелые большегрузы.
- В-третьих, перегруженные автомобили портят дорогу. На дорогах, на 25 тысяч километров, установлено всего 18 измерительных приборов. Наша цель — установить дополнительно 220 измерительных станций по всей стране. В этом году будет установлено 20 устройств. Эти три приоритетных направления позволяют нам сохранить автодороги, - сказал М. Карабаев.
Глава ведомства сообщил, что новая система отслеживания грузовых автомобилей будет запущена в августе.
- Если остановиться на упомянутых 18 измерительных камерах, то эта система автоматизирована. Наша измерительная система, как и Сергек, фотографирует и отправляет штрафы перевозчикам. После одобрения соответствующего закона в Сенате, запустить систему планируется в августе этого года. Под Астаной 29 карьеров. Такие камеры мы установили на 6 дорогах, въезжающих в столицу. Автомобили HOWO и SHACMAN (Сделано в Китае) предназначены для перевозки тяжелых грузов. За границей такие машины ездят только на карьерах. Мы придем в Парламент с законодательным предложением по этой теме. Таких грузовиков в стране около 60 тысяч. Рекомендуется полностью запретить им ездить по шоссе. То есть, им будет запрещено ездить по дороге с грузом. Если необходимо ехать к карьеру, то эти большегрузные машины следует передвигать по дороге только без груза. Планируем внести эти законодательные предложения. Благодаря этому мы собираемся полностью прекратить большую нагрузку на автодороги, - добавил Марат Карабаев.