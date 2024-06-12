Большегрузам запретят перевозку по автодорогам Казахстана

Карьерным грузовикам HOWO и SHACMAN запретят перевозить грузы по автодорогам страны. Об этом заявил министр транспорта РК Марат Карабаев, передает агентство Kazinform.

На пленарном заседании Мажилиса депутаты задали вопрос о содержании автомобильных дорог.

В свою очередь, М. Карабаев сообщил, что в содержании дорог выделяются три приоритетных направления.

- Во-первых, на содержание 25 тысяч километров республиканских дорог требуется 80 миллиардов тенге ежегодно. К сожалению, мы не можем полностью выделить эту сумму, будет выделено только 35 миллиардов тенге. Остальные деньги в настоящее время мы выделяем за счет поступлений от платных дорог. Во-вторых, для поддержания дорог в хорошем состоянии необходимо соответствующее оборудование и техника. По норме необходимо 3600 машин, но их 2500, то есть на 1100 машин меньше. Именно поэтому в прошлом году мы купили 350 машин и еще 350 машин в этом году. Это, в свою очередь, окажет существенное влияние на содержание дорог, - сказал министр.

Он также сообщил, что автодороги часто разрушают тяжелые большегрузы.

- В-третьих, перегруженные автомобили портят дорогу. На дорогах, на 25 тысяч километров, установлено всего 18 измерительных приборов. Наша цель — установить дополнительно 220 измерительных станций по всей стране. В этом году будет установлено 20 устройств. Эти три приоритетных направления позволяют нам сохранить автодороги, - сказал М. Карабаев.

Глава ведомства сообщил, что новая система отслеживания грузовых автомобилей будет запущена в августе.