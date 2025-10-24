Новые объекты открылись в Мангистау ко Дню Республики
В преддверии Дня Республики в Мангистауской области состоялись торжественные мероприятия с участием главы региона Нурдаулета Килыбая. Открыты новый туристический комплекс, объекты спорта. На службу также заступил новый корабль береговой охраны, передает агентство Kazinform.
Современный туристический комплекс на побережье Каспия
На побережье Каспийского моря введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс «Aqqu Resort & Camp», построенный за счет частных инвестиций.
Летом он работает как детский лагерь на 300–350 мест, а в остальное время — как курортно-корпоративный центр отдыха.
Инфраструктура включает жилые корпуса, бассейны, кинозал, спортивные площадки, медицинский пункт и ресторан. В сезон здесь трудятся свыше 100 человек.
Аким области подчеркнул, что «Aqqu Resort & Camp» станет современным, безопасным и вдохновляющим пространством для отдыха, а также даст импульс развитию туризма в регионе.
Два спортивных зала в Каракиянском районе
В селах Мунайшы и Жетыбай открыты два новых спортзала ангарного типа площадью 1 488 кв. м каждый. Здесь смогут одновременно заниматься до 50 человек. Планируется проведение секций по борьбе, футболу, волейболу и баскетболу.
— В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах уделяется особое внимание развитию массового спорта и привлечению молодежи к физическим занятиям. Сегодняшнее открытие спортивных залов — результат этой работы, которая будет способствовать укреплению здоровья и развитию массового спорта среди молодежи, — отметил Нурдаулет Килыбай.
В дальнейшем спортзалы будут переданы на баланс созданной в этом году детско-юношеской спортивной школы села Жетыбай.
Новый корабль береговой охраны
На 20-м причале Актау поднят флаг на новом патрульном корабле «Семей» Пограничной службы КНБ РК.
Судно оснащено современными навигационными системами, оборудованием наблюдения и вооружением, что позволит эффективно охранять морские рубежи и континентальный шельф Казахстана.
Аким области пожелал пограничникам успешной службы и спокойного моря.
Эти события символизируют поступательное развитие Мангистауской области — укрепление ее туристического, спортивного и стратегического потенциала.