    18:45, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Новые объекты открылись в Мангистау ко Дню Республики

    В преддверии Дня Республики в Мангистауской области состоялись торжественные мероприятия с участием главы региона Нурдаулета Килыбая. Открыты новый туристический комплекс, объекты спорта. На службу также заступил новый корабль береговой охраны, передает агентство Kazinform.  

    мангистау корабль береговая охрана
    Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области

    Современный туристический комплекс на побережье Каспия

    На побережье Каспийского моря введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс «Aqqu Resort & Camp», построенный за счет частных инвестиций.
    Летом он работает как детский лагерь на 300–350 мест, а в остальное время — как курортно-корпоративный центр отдыха.

    Инфраструктура включает жилые корпуса, бассейны, кинозал, спортивные площадки, медицинский пункт и ресторан. В сезон здесь трудятся свыше 100 человек.

    Аким области подчеркнул, что «Aqqu Resort & Camp» станет современным, безопасным и вдохновляющим пространством для отдыха, а также даст импульс развитию туризма в регионе.

    туристический комплекс Мангистау
    Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области

     

    Два спортивных зала в Каракиянском районе

    В селах Мунайшы и Жетыбай открыты два новых спортзала ангарного типа площадью 1 488 кв. м каждый. Здесь смогут одновременно заниматься до 50 человек. Планируется проведение секций по борьбе, футболу, волейболу и баскетболу.

     — В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах уделяется особое внимание развитию массового спорта и привлечению молодежи к физическим занятиям. Сегодняшнее открытие спортивных залов — результат этой работы, которая будет способствовать укреплению здоровья и развитию массового спорта среди молодежи, — отметил Нурдаулет Килыбай.

    В дальнейшем спортзалы будут переданы на баланс созданной в этом году детско-юношеской спортивной школы села Жетыбай.

    мангистау спортивный комплекс
    Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области

     

    Новый корабль береговой охраны

    На 20-м причале Актау поднят флаг на новом патрульном корабле «Семей» Пограничной службы КНБ РК.
    Судно оснащено современными навигационными системами, оборудованием наблюдения и вооружением, что позволит эффективно охранять морские рубежи и континентальный шельф Казахстана.

    Аким области пожелал пограничникам успешной службы и спокойного моря.

    Эти события символизируют поступательное развитие Мангистауской области — укрепление ее туристического, спортивного и стратегического потенциала.

    корабль береговая охрана мангистау
    Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области
    Теги:
    Спорт Каспийское море День Республики Пограничники Отдых Мангистауская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
