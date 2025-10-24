Новые объекты открылись в Мангистау ко Дню Республики

Современный туристический комплекс на побережье Каспия

На побережье Каспийского моря введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс «Aqqu Resort & Camp», построенный за счет частных инвестиций.

Летом он работает как детский лагерь на 300–350 мест, а в остальное время — как курортно-корпоративный центр отдыха.

Инфраструктура включает жилые корпуса, бассейны, кинозал, спортивные площадки, медицинский пункт и ресторан. В сезон здесь трудятся свыше 100 человек.

Аким области подчеркнул, что «Aqqu Resort & Camp» станет современным, безопасным и вдохновляющим пространством для отдыха, а также даст импульс развитию туризма в регионе.

Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области

Два спортивных зала в Каракиянском районе

В селах Мунайшы и Жетыбай открыты два новых спортзала ангарного типа площадью 1 488 кв. м каждый. Здесь смогут одновременно заниматься до 50 человек. Планируется проведение секций по борьбе, футболу, волейболу и баскетболу.

— В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах уделяется особое внимание развитию массового спорта и привлечению молодежи к физическим занятиям. Сегодняшнее открытие спортивных залов — результат этой работы, которая будет способствовать укреплению здоровья и развитию массового спорта среди молодежи, — отметил Нурдаулет Килыбай.

В дальнейшем спортзалы будут переданы на баланс созданной в этом году детско-юношеской спортивной школы села Жетыбай.

Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области

Новый корабль береговой охраны

На 20-м причале Актау поднят флаг на новом патрульном корабле «Семей» Пограничной службы КНБ РК.

Судно оснащено современными навигационными системами, оборудованием наблюдения и вооружением, что позволит эффективно охранять морские рубежи и континентальный шельф Казахстана.

Аким области пожелал пограничникам успешной службы и спокойного моря.

Эти события символизируют поступательное развитие Мангистауской области — укрепление ее туристического, спортивного и стратегического потенциала.