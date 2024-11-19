Новые назначения в департаменте полиции Алматинской области

По согласованию с Министерством внутренних дел, приказом начальника департамента полиции Алматинской области, на должность начальника управления местной полицейской службы назначен подполковник Абдунур Тасыбаев. Он родился в 1975 году в Тюлкубасском районе. Окончил Юридический институт Академии МВД РК. В органах внутренних дел служит с 1993 года. Проработал на различных руководящих должностях департамента полиции Алматы.

До настоящего времени занимал должность начальника отдела полиции при управлении полиции Медеуского района департамента полиции Алматы.

Также по согласованию с Министерством внутренних дел, приказом начальника ДП Алматинской области начальником управления по борьбе с организованной преступностью назначен майор полиции Байжан Сатылганов. Он родился в 1989 году в с.Михайловка Кордайского района. В органах внутренних дел служит с января 2012 года. Трудовую деятельность начал с должности помощника участкового инспектора полиции.

Проработал на различных руководящих должностях департамента полиции на транспорте, а также департамента полиции Жамбылской области. Ранее занимал должность начальника отдела полиции района им.Т.Рыскулова Жамбылской области.

Ранее приказом министра внутренних дел подполковник Акылбек Толеуов и полковник Нуржан Байкулов были назначены на должность заместителей начальника департамента полиции Алматинской области.

В октябре руководителем департамента полиции Алматинской области стал Мейрам Абикеев.

После резонансного убийства Шерзата Болата в Алматинской области в полиции региона произошли кадровые перестановки. Приказом главы МВД освобождены от занимаемых должностей:

• первый заместитель начальника ДП Серик Шалхаров;

• начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов;

• начальник управления по противодействию экстремизму ДП Улан Байтаков;

• начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов;

• начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.