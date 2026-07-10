Новые меры по защите медработников от насилия подготовили в Турции

Минздрав Турции представил проект правил, направленных на усиление защиты медицинских работников от насилия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Министерство здравоохранения Турции подготовило проект новых правил, призванных снизить уровень насилия в отношении медицинских работников и повысить безопасность в учреждениях здравоохранения.

Документ предусматривает обязательное внедрение во всех медицинских организациях программ по предотвращению насилия. Больницы и клиники также должны будут фиксировать не только случаи агрессии, но и так называемые «почти произошедшие» инциденты — ситуации, которые могли привести к насилию, но были предотвращены.

Согласно проекту, медработники, пострадавшие от насилия, получат право на обязательную психосоциальную поддержку. А каждое происшествие должно будет расследоваться с использованием анализа первопричин, чтобы выявить системные проблемы и предотвратить повторение подобных случаев.

Нововведение также предусматривает создание специальной платформы, через которую медицинские работники смогут запрашивать юридическую помощь после случаев насилия.

Кроме того, врачи и другой медицинский персонал, столкнувшиеся с физическим нападением, угрозами, словесными оскорблениями или действиями, создающими серьезную угрозу их безопасности либо безопасности коллег, смогут в установленном порядке отказаться от дальнейшего оказания медицинской помощи в рамках конкретного инцидента.

Ранее мы писали, что в Турции анонсировали пакет мер, направленных на усиление контроля и повышение прозрачности в работе частных медицинских учреждений.