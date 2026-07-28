Новые механизмы поддержки лиц с инвалидностью внедряют в Астане

В Астане за шесть месяцев 2026 года жителям оказали 10 466 услуг по медико-социальной экспертизе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Астане продолжается совершенствование системы социальной защиты населения. Особое внимание уделяется повышению качества государственных услуг для людей с инвалидностью, включая развитие специальных социальных услуг и института индивидуальных помощников.

О текущих изменениях на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказала заместитель руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения по Астане Ляззат Сартымбетова.

Она отметила, что установление инвалидности является основой для получения большинства мер государственной поддержки. При этом важным условием является качественная подготовка медицинских документов при направлении граждан на медико-социальную экспертизу (МСЭ).

За январь–июнь 2026 года отделами МСЭ в Астане оказано 10 466 государственных услуг. Из них 5 418 услуг (51,8%) предоставлены в заочно-проактивном формате, еще 5 048 (48,2%) — при очном освидетельствовании.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было оказано 9 617 услуг, а доля заочного формата составляла 45,3%.

— Полный пакет медицинских документов и объективная оценка состояния здоровья позволяют специалистам МСЭ принимать решения в установленные сроки. При неполном оформлении документов гражданам могут потребоваться дополнительные обследования, — сказала Ляззат Сартымбетова.

Еще одним направлением изменений стало лицензирование организаций, предоставляющих специальные социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С 1 января 2025 года такие организации могут осуществлять деятельность только при наличии государственной лицензии. Это позволяет установить единые требования к качеству услуг и усилить контроль за безопасностью получателей.

На 1 июля 2026 года в Астане лицензии получили 18 организаций, включая семь государственных учреждений и 11 неправительственных организаций. Они оказывают услуги в 34 отделениях различных направлений и охватывают более 7,1 тысячи человек.

Одним из самых востребованных направлений остаются специальные социальные услуги на дому. С начала года ими воспользовались более 2 тысяч жителей.

— Лицензия подтверждает соответствие организации требованиям законодательства, наличие квалифицированных специалистов и соблюдение стандартов качества и безопасности, — отметила спикер.

Кроме того, совершенствуется система предоставления услуг индивидуального помощника для людей с инвалидностью. Министерство труда и социальной защиты населения внесло изменения в соответствующие правила.

Нововведением стало заключение трехстороннего договора между человеком с инвалидностью, поставщиком услуги и индивидуальным помощником.

— Это позволяет четко определить права и обязанности участников, повысить прозрачность оказания услуг и усилить контроль за их качеством, — пояснила Ляззат Сартымбетова.

Оплата услуг индивидуального помощника осуществляется через Портал социальных услуг за счет средств местных исполнительных органов. Размер оплаты рассчитывается исходя из фактически оказанного объема сопровождения.

Стоимость одной услуги составляет 54,56% месячного расчетного показателя. Продолжительность сопровождения не превышает четырех часов, а максимальное количество услуг в месяц составляет 60.

Получатели помощи могут оценивать качество предоставленных услуг, отказаться от подписания акта выполненных работ при наличии обоснованных замечаний, а также обжаловать действия поставщиков.

По словам представителя ведомства, цифровизация процессов, развитие системы МСЭ, лицензирование организаций и совершенствование работы индивидуальных помощников направлены на повышение эффективности социальной защиты.

— Главная цель этих изменений — обеспечить людям с инвалидностью своевременную, качественную, безопасную и доступную государственную поддержку, — заключила Ляззат Сартымбетова.

Отметим, что в Казахстане продолжается поэтапное совершенствование системы поддержки людей с инвалидностью. Меры включают не только увеличение социальных выплат, но и развитие цифровых форматов получения услуг, повышение качества сопровождения и расширение возможностей для социальной интеграции.

В рамках этой работы с 2026 года размеры государственных пособий по инвалидности были увеличены на 10%. В зависимости от группы инвалидности размер выплат составляет от 117 тысяч до 200 тысяч тенге. Также развивается проактивный заочный формат установления инвалидности — сегодня более 45% освидетельствований проводится онлайн без посещения подразделений медико-социальной экспертизы.