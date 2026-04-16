Новые механизмы контроля за отдельными категориями товаров введут в Казахстане
В Казахстане планируют запустить пилотный проект по регулированию ввоза и вывоза отдельных видов товаров, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ разработан профильными министерствами Казахстана: торговли и интеграции, промышленности и строительства, искусственного интеллекта и цифрового развития, финансов, транспорта, туризма и спорта.
Проект предусматривает актуализацию перечня товаров, в отношении которых осуществляется регулирование вывоза с территории Казахстана в страны СНГ. В частности, предлагается установить возможность вывоза оригинальных запасных частей, узлов и компонентов исключительно для целей технического обслуживания, ремонта, исполнения гарантийных обязательств и обеспечения безопасной эксплуатации техники, произведенной в Казахстане. При этом потребуется подтверждение уполномоченного госоргана.
Также предлагается ввести разрешительный порядок ввоза на территорию страны отдельных видов товаров, предназначенных для организации и проведения азартных игр.
Как сказано в проекте, изменения направлены на обеспечение внутреннего рынка товарами, не производимыми в Казахстане, а также на регулирование импорта отдельных категорий продукции. Проект носит пилотный характер.
