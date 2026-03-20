В Казахстане запустят пилот по маркировке медицинских изделий

Документ предусматривает создание нового механизма мониторинга обращения медицинских изделий, зарегистрированных в стране. Ожидается, что система обеспечит прозрачность движения продукции на всех этапах — от производителя и поставщика до медицинских организаций и конечного потребителя.

Как отмечается в проекте, основная цель инициативы — усилить контроль за качеством, безопасностью и эффективностью медицинских изделий. В перечень продукции, подлежащей мониторингу, войдут отдельные категории ИМН, отобранные с учетом классификации ТН ВЭД, международного опыта и требований Евразийского экономического союза.

В Минздраве считают, что внедрение маркировки позволит повысить прозрачность рынка, а также оперативно выявлять некачественную, фальсифицированную и контрафактную продукцию. Кроме того, система усилит аналитические и контрольные возможности фармацевтического инспектората и других уполномоченных органов.

Отмечается, что данные мониторинга будут использоваться для проведения дополнительных проверок и аудитов при выявлении нарушений на отдельных этапах обращения медицинских изделий.

Ожидается, что реализация проекта окажет положительное влияние на развитие фармацевтического и медицинского рынка, а также позволит снизить издержки, связанные с оборотом недоброкачественной продукции.

В ведомстве подчеркивают, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

