Новые квоты на вывоз говядины утвердили в Казахстане

Согласно документу, уточнены объемы квот на экспорт в зависимости от мощности откормочных площадок. Так, при мощности от 500 голов квота составляет 100 тонн, от 1000 голов — 200 тонн, от 2000 — 400 тонн, от 3000 — 600 тонн, от 4000 — 800 тонн, от 5000 — 1000 тонн. Для более крупных хозяйств предусмотрены следующие объемы: от 10 тыс. голов — 2000 тонн, от 15 тыс. — 3000 тонн, от 20 тыс. — 4000 тонн, от 50 тыс. — 10 тыс. тонн.

Отмечается, что квоты распределяются между мясоперерабатывающими предприятиями, использующими поголовье собственных откормочных площадок, а также площадками мощностью не менее 5000 голов, работающими по договорам с перерабатывающими предприятиями.

При этом получатели квот — физические и юридические лица, включая экспортные компании — должны соответствовать ряду требований. В их числе наличие внешнеэкономических контрактов, идентификация скота с использованием ушных бирок с RFID-меткой, а также наличие в базе данных животных старше 12 месяцев с периодом откорма не менее четырех месяцев.

Кроме того, предусматривается наличие собственной откормочной площадки с учетным номером мощностью не менее 500 голов — для субъектов с собственным мясоперерабатывающим предприятием, и не менее 5000 голов — для площадок, работающих как с собственными, так и со сторонними переработчиками по договорам.

Объем квоты рассчитывается исходя из среднего убойного веса 200 кг на одну голову. Допускается также прием откормочными площадками готового контингента животных в возрасте от 18 месяцев в объеме не более 20% от установленной мощности.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2026 года.

Ранее стало известно, что в Казахстане по итогам января-марта 2026 года зафиксирован рост производства основных видов продукции животноводства.