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    16:20, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Новые квартиры продолжают получать пострадавшие от паводка в СКО

    Пострадавшие от паводка продолжают заселяться в новые квартиры в СКО
    Фото: акимат СКО

    В Северо-Казахстанской области пострадавшие от паводка продолжают заселяться в новые квартиры, передает агентство Kazinform.

    Жительница микрорайона Подгора города Петропавловск Ирина Гордеева одна воспитывает четверых детей. Во время паводка женщина лишилась крыши над головой, жила на даче.

    - Дочь живет в России, другие дети проживают со мной. Мы с сыном до потопа взамен старого дома начали строить новый. Вода всё уничтожила. Жилье признали аварийным. В акимате предлагали дом в новом микрорайоне, но мы с детьми решили, что хотим жить в благоустроенной квартире, - рассказала горожанка.

    Пострадавшие от паводка продолжают заселяться в новые квартиры в СКО
    Фото: акимат СКО

    Ирина Гордеева квартиру выбирала самостоятельно. Рассматривала разные варианты и остановилась на одном из них. Сделка прошла быстро, поэтому новоселье откладывать не пришлось.

    - Акимат быстро сработал. Моя задача была оперативно подобрать квартиру. Выбрала трешку, здесь всем хватит места. Состояние квартиры устраивает. Поменяем старую мебель, поставим новую и будем обживаться, - рассказала она.

    Пострадавшие от паводка продолжают заселяться в новые квартиры в СКО
    Фото: акимат СКО

    Женщине нравится новый район, в котором она живет. Ее устраивает и планировка квартиры.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Компенсация Жилье Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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