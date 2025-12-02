Новые коллекционные монеты из серии «Идеи мироздания» выпустил Нацбанк РК

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 3 декабря 2025 года.

Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM объединяет древнеегипетское и современное видение мира. На танталовой части монеты изображены египетские боги, на серебряной — символы технологий и их трансформация.

Составная коллекционная монета MYSYRLYQ TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Общая масса монеты — 162,2 грамма, качество изготовления — proof, номинал — 2 000 тенге, тираж изготовления — 400 (четыреста) штук.

— Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны, — сообщил Нацбанк.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

В октябре 2025 года Нацбанк выпустил коллекционные монеты ARǴYMAQ.