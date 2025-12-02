РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:53, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новые коллекционные монеты из серии «Идеи мироздания» выпустил Нацбанк РК

    Национальный банк Казахстана сообщил о выпуске в обращение коллекционных монет MYSYRLYQ TANYM, передает агентство Kazinform.

    Новые коллекционные монеты из серии «Идеи мироздания» выпустил Нацбанк РК
    Фото: Нацбанк Казахстана

    Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 3 декабря 2025 года.

    Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM объединяет древнеегипетское и современное видение мира. На танталовой части монеты изображены египетские боги, на серебряной — символы технологий и их трансформация.

    Составная коллекционная монета MYSYRLYQ TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Общая масса монеты — 162,2 грамма, качество изготовления — proof, номинал — 2 000 тенге, тираж изготовления — 400 (четыреста) штук.

    — Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны, — сообщил Нацбанк.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    В октябре 2025 года Нацбанк выпустил коллекционные монеты ARǴYMAQ.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Монетный двор Казахстана Валюта Тенге
    Наталья Мосунова
    Автор
