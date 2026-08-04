Новые клиники открываются в эпицентре вспышки Эболы в ДР Конго

При поддержке ООН в ДР Конго открываются новые медицинские центры, которые будут помогать бороться со вспышкой смертельно опасного заболевания, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

По состоянию на 1 августа органы здравоохранения ДРК сообщили о 3 748 подтвержденных случаях заболевания Эболой в провинциях Итури, Северное Киву, Южное Киву, Верхнее Уэле и Тшопо. За последние два месяца вспышка распространилась в пяти провинциях и теперь затрагивает 49 зон. Эпидемия остается активной в 33 из них, при этом сообщения о новых случаях заражения продолжают поступать.

Итури остается самым пострадавшим регионом страны — на нее приходится 88% всех подтвержденных случаев и 82,6% зарегистрированных смертей по всей стране.

— Эбола распространяется быстро, и она затрагивает людей, уже столкнувшихся с конфликтами и голодом, — сказал Карл Скау, исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы (ВПП), после визита в восточную часть ДРК. — Местные сообщества держат ключ к прекращению эпидемии, но им нужна поддержка.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что текущая вспышка является крупнейшей в стране и уже превзошла показатели 2018–2020 годов, когда были подтверждены 3 317 случаев. В течение последней недели было зафиксировано наибольшее недельное количество зарегистрированных случаев заражения (567) и смертей (296), что подчеркивает исключительные быстрые темпы передачи вируса.

Наиболее сильно пострадавшие районы находятся в «красной зоне», где ведутся спасательные работы. Агентства и партнеры ООН, включая США и Международный медицинский корпус, помогли создать транзитный центр в лагере перемещенных на окраине Бунии, столицы провинции Итури. Этот центр упростит выявление инфекции и направление пациентов с Эболой в лечебные центры. На этой неделе ООН и ее гуманитарные партнеры также откроют крупнейший в ДРК центр лечения Эболы на сто коек. Однако эксперты предупреждают, что для ликвидации вспышки необходимо существенно расширить усилия.

— Отсутствие безопасности и массовое перемещение населения осложняют проведение противоэпидемических мероприятий и повышают риск дальнейшего распространения заболевания на другие территории, — заявили в ВОЗ.

В организации напомнили, что около 270 тысяч человек, спасающихся от насилия, сейчас проживают во временных лагерях по всей провинции Итури. Скученность и тяжелые бытовые условия в таких местах создают благоприятную среду для стремительного распространения инфекции.

Когда в конце прошлого года было объявлено о выявлении предыдущей вспышки, агентства ООН совместно с конголезскими органами здравоохранения открыли инновационный центр лечения Эболы, способный принять 25 пациентов. С тех пор в ДРК были отправлены тонны медицинских грузов, и увеличилось количество коек в пострадавших районах. На этой неделе ВОЗ передала местным медикам еще 30 коек и 38 матрасов.

Ранее сообщалось о том, что крупнейшая вспышка Эболы в ДР Конго усугубилась продовольственным кризисом.