Крупнейшая вспышка Эболы в ДР Конго усугубилась продовольственным кризисом

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН призвала международное сообщество немедленно предоставить дополнительное финансирование для борьбы со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

По данным агентства, стремительно растущие масштабы голода существенно осложняют меры по сдерживанию заболевания, которым уже заразились более 3 200 человек.

Исполняющий обязанности главы ВПП Карл Скау подчеркнул, что успех борьбы с вирусом напрямую зависит не только от медицинских мероприятий, но и от обеспечения населения продовольствием.

— Эбола подпитывается задержками [помощи], страхом и голодом. Для ликвидации этой вспышки необходимы совместные усилия и активное вовлечение местных сообществ, — заявил он.

Вспышка была официально объявлена 15 мая в восточных районах ДР Конго и стала самой быстрорастущей в современной истории. Заболевание вызвано видом эболавируса Бундибуджио, который характеризуется тяжелыми внутренними и внешними кровотечениями, а также уровнем летальности около 40%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нынешняя вспышка стала крупнейшей из всех зарегистрированных случаев заражения вирусом Бундибуджио. Заболевание распространилось на пять восточных провинций страны: Итури, Северное Киву, Южное Киву, Чопо и Верхнее Уэле.

Особую тревогу у медиков вызывает ситуация в провинции Итури, где находится эпицентр вспышки. Этот регион остается одним из наиболее серьезных очагов продовольственного кризиса в стране. Около 1,9 миллиона человек здесь столкнулись с критическим уровнем отсутствия продовольственной безопасности.

В затронутых вирусом районах острую нехватку продовольствия испытывают более 2,65 миллиона человек, а свыше 628 тысяч находятся в чрезвычайных условиях — согласно данным Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности.

ВПП подчеркивает, что продовольственная помощь стала важнейшим элементом противоэпидемических мероприятий. По словам Карла Скау, обеспечение людей пищей помогает семьям дольше оставаться дома, способствует безопасной изоляции заболевших и контактировавших с ними лиц, укрепляет доверие населения к гуманитарным службам и позволяет медицинским бригадам эффективно выполнять свою работу.

Координацию международного ответа на вспышку осуществляют власти ДР Конго при поддержке ВПП, ВОЗ и ЮНИСЕФ. Гуманитарные структуры оказывают как медицинскую, так и логистическую помощь наиболее пострадавшим районам.

С начала эпидемии Гуманитарная авиаслужба ООН, действующая под управлением ВПП, выполнила 495 рейсов, перевезла 3 395 гуманитарных работников и доставила 56 тонн жизненно необходимых грузов в районы на передовой борьбы с заболеванием, включая недавно затронутые провинции Верхнее Уэле и Чопо.

Одновременно ВПП обеспечила поставки более 160 тысяч горячих обедов пациентам, лицам, находящимся под наблюдением, а также сотрудникам медицинских и гуманитарных служб в 17 центрах лечения и изоляции. Кроме того, продовольственные наборы получили около 23 тысяч человек в провинциях Северное Киву, Южное Киву и Итури, включая 14 тысяч жителей, находящихся на карантине.

Несмотря на предпринимаемые усилия, гуманитарные организации предупреждают о серьезных трудностях. Главными препятствиями остаются нехватка финансирования и необходимость оперативного наращивания масштабов помощи. Каждая задержка, по оценке ВПП, дает вирусу дополнительную возможность для распространения, а пробелы в логистике, продовольственном обеспечении и поддержке местных сообществ снижают эффективность мер по локализации вспышки.

Дополнительные сложности создают проблемы безопасности, ограниченный доступ к отдельным территориям, общественные волнения и недостаточный уровень готовности инфраструктуры в недавно затронутых районах. Эти факторы затрудняют эпидемиологический надзор, доставку грузов и расширение гуманитарных операций.

Для продолжения деятельности ВПП в Демократической Республике Конго в течение следующих шести месяцев требуется 293,6 миллиона долларов. Эти средства необходимы для финансирования экстренной логистики, доставки продовольственной помощи и поддержки населения в провинции Итури и других районах, пострадавших от вспышки Эболы.

Напомним, количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 521, увеличившись за сутки на 34.