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    14:27, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Новые казино могут появиться в Конаеве

    В Конаеве официально работают пять казино, передает корреспондент Kazinform.

    в
    Фото: pixabay

    Аким города Асхат Бердиханов в ходе встречи с журналистами сообщил, что в игорной сфере занято свыше трех тысяч человек.

    — На данный момент у нас действуют пять казино. Информации о закрытых объектах у меня нет. Все функционирующие казино работают в штатном режиме, задействовано более трех тысяч человек, — отметил он.

    Градоначальник добавил, что основная часть налогов от игорного бизнеса поступает в республиканский бюджет, а оставшаяся — в местный.

    Отвечая на вопрос о возможности открытия новых казино в городе, Асхат Бердиханов пояснил.

    — Мы не можем знать планов инвесторов. Но, по крайней мере, пару инвесторов заявили, что дополнительно хотели бы здесь открыть казино. При этом все объекты обязаны соответствовать действующему законодательству и иметь необходимые лицензии, — подчеркнул аким.

    При этом аким не уточнил, кто именно из инвесторов проявил интерес и в какие сроки возможна реализация этих проектов.

    Ранее сообщалось, сколько налогов заплатили казино в Казахстане. 

    Отметим, что за последние десять лет в Казахстане прекратили работу 16 казино. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано лишь 6 лицензированных казино. 

    Теги:
    Казино Азартные игры Алматинская область Конаев
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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