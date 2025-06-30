Новые казино могут появиться в Конаеве
В Конаеве официально работают пять казино, передает корреспондент Kazinform.
Аким города Асхат Бердиханов в ходе встречи с журналистами сообщил, что в игорной сфере занято свыше трех тысяч человек.
— На данный момент у нас действуют пять казино. Информации о закрытых объектах у меня нет. Все функционирующие казино работают в штатном режиме, задействовано более трех тысяч человек, — отметил он.
Градоначальник добавил, что основная часть налогов от игорного бизнеса поступает в республиканский бюджет, а оставшаяся — в местный.
Отвечая на вопрос о возможности открытия новых казино в городе, Асхат Бердиханов пояснил.
— Мы не можем знать планов инвесторов. Но, по крайней мере, пару инвесторов заявили, что дополнительно хотели бы здесь открыть казино. При этом все объекты обязаны соответствовать действующему законодательству и иметь необходимые лицензии, — подчеркнул аким.
При этом аким не уточнил, кто именно из инвесторов проявил интерес и в какие сроки возможна реализация этих проектов.
Ранее сообщалось, сколько налогов заплатили казино в Казахстане.
Отметим, что за последние десять лет в Казахстане прекратили работу 16 казино. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано лишь 6 лицензированных казино.