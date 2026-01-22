Новые исследования по раннему выявлению инсультов и гепатитов внедрены в РК

Модернизация скрининговых программ включает:

исследования с доказанной эффективностью (ЛПНП, триглицериды, гликированный гемоглобин);

исключены необоснованные консультации специалистов с предоставлением права завершения скрининга на уровне медсестры при отсутствии изменений в исследованиях;

увеличен возраст участников скринингов до 76 лет;

в рамках ОСМС внедрен скрининг с УЗИ брахиоцефальных сосудов среди мужчин 50 лет и старше с периодичностью один раз в два года.

С сентября 2025 года все этапы онкоскринингов доступны в рамках ГОБМП.

Дополнительно расширены виды скринингов:

исследования на ранние нарушения мозгового кровообращения;

хронические вирусные гепатиты B и C.

В 2026 году планируется обновление системы реабилитации и паллиативной помощи.

Ранее сообщалось, что Минздрав РК планирует установить пятилетний срок лицензирования медицинской деятельности.