РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:55, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Новые исследования по раннему выявлению инсультов и гепатитов внедрены в РК

    Министерство здравоохранения провело оптимизацию консультативно-диагностических услуг перед плановой госпитализацией, а также модернизировало программы скрининга, передает Kazinform.

    Церебральды сал ауруы бар пациенттер медициналық көмек пен дәрі-дәрмекті бұрынғы көлемде алады
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Модернизация скрининговых программ включает:

    • исследования с доказанной эффективностью (ЛПНП, триглицериды, гликированный гемоглобин);
    • исключены необоснованные консультации специалистов с предоставлением права завершения скрининга на уровне медсестры при отсутствии изменений в исследованиях;
    • увеличен возраст участников скринингов до 76 лет;
    • в рамках ОСМС внедрен скрининг с УЗИ брахиоцефальных сосудов среди мужчин 50 лет и старше с периодичностью один раз в два года.

    С сентября 2025 года все этапы онкоскринингов доступны в рамках ГОБМП.

    Дополнительно расширены виды скринингов:

    • исследования на ранние нарушения мозгового кровообращения;
    • хронические вирусные гепатиты B и C.

    В 2026 году планируется обновление системы реабилитации и паллиативной помощи.

    Ранее сообщалось, что Минздрав РК планирует установить пятилетний срок лицензирования медицинской деятельности. 

    Теги:
    Здравоохранение Медицина Минздрав РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают