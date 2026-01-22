08:55, 22 Январь 2026 | GMT +5
Новые исследования по раннему выявлению инсультов и гепатитов внедрены в РК
Министерство здравоохранения провело оптимизацию консультативно-диагностических услуг перед плановой госпитализацией, а также модернизировало программы скрининга, передает Kazinform.
Модернизация скрининговых программ включает:
- исследования с доказанной эффективностью (ЛПНП, триглицериды, гликированный гемоглобин);
- исключены необоснованные консультации специалистов с предоставлением права завершения скрининга на уровне медсестры при отсутствии изменений в исследованиях;
- увеличен возраст участников скринингов до 76 лет;
- в рамках ОСМС внедрен скрининг с УЗИ брахиоцефальных сосудов среди мужчин 50 лет и старше с периодичностью один раз в два года.
С сентября 2025 года все этапы онкоскринингов доступны в рамках ГОБМП.
Дополнительно расширены виды скринингов:
- исследования на ранние нарушения мозгового кровообращения;
- хронические вирусные гепатиты B и C.
В 2026 году планируется обновление системы реабилитации и паллиативной помощи.
