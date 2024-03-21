РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:17, 20 Март 2024 | GMT +6

    Новые инвестпроекты в АПК планируют реализовать в Жамбылской области

    Новые инвестпроекты в АПК планируют реализовать в Жамбылской области
    Фото: акимат Жамбылской области

    В Таразе впервые в этом году стартовала международная сельскохозяйственная форум-выставка «KazАgroZhambyl-2024». Официальное открытие состоялось на территории историко-культурного центра «Древний Тараз», передает агентство Kazinform.

    В своем приветственном обращении к участникам выставки аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отметил, что форум предлагает к обсуждению наиболее актуальные вопросы в сфере АПК.

    - Наша область, будучи аграрным регионом, готова продемонстрировать свой потенциал. В регионе хорошие природные условия для развития всех отраслей сельского хозяйства. Более 60% населения Жамбылской области проживает в сельской местности, развивает личные подсобные хозяйства, — отметил Ербол Карашукеев.

    Аким региона провел деловые встречи с крупными отечественными и зарубежными инвесторами. В результате подписаны соглашения на общую сумму 153 млн долларов по реализации в области перспективных проектов в сфере АПК.

    Новые инвестпроекты в АПК планируют реализовать в Жамбылской области
    Фото: акимат Жамбылской области

    Так, с компанией Shouguang Agricultural Development Group Limited достигнута договоренность о строительстве в Жамбылской области тепличного комплекса. Инвестор готов вложить в проект 70 млн долларов по итогам запуска всех этапов.

    Также крупный тепличный комплекс планирует возвести в регионе компания «Shandong Shouguang Vegetable Industry Group Co.». Запуск двух крупных тепличных комплексов даст возможность региону стать одним из крупных поставщиков плодоовощной продукции в стране, увеличить объемы производства аграрной продукции и продуктов ее переработки.

    Ещё одна компания ТОО «Kazakh Industrial stroi» подписала соглашение на 7 млн долларов о строительстве в области завода по производству бетонного полотна. Этот материал необходим для прокладки и реконструкции ирригационных каналов, что позволяет увеличить срок их эксплуатации и снизить потери воды.

    Новые инвестпроекты в АПК планируют реализовать в Жамбылской области
    Фото: акимат Жамбылской области

    Также в ходе деловой встречи с акимом области компания из Жамбылской области «KAZ Каспий ГИДРО ауыл шаруашылығы технологиясы» сообщила о намерении вложить 6 млн долларов в строительство завода по производству систем капельного орошения. Это проект важен для региона в силу необходимости более активного интенсивного орошения.

    Возможности делового сотрудничества Ербол Карашукеев также обсудил с руководителями компаний, которые занимаются производством ирригационного оборудования, агродронов, пластика, овощной продукции. 

    Всего в выставке принимают участие более 70 крупных компаний, а также представители министерств сельского хозяйства Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Организации тюркских государств.

    Новые инвестпроекты в АПК планируют реализовать в Жамбылской области
    Фото: акимат Жамбылской области

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Акимат АПК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!