Новые инвестпроекты в АПК планируют реализовать в Жамбылской области

В Таразе впервые в этом году стартовала международная сельскохозяйственная форум-выставка «KazАgroZhambyl-2024». Официальное открытие состоялось на территории историко-культурного центра «Древний Тараз», передает агентство Kazinform.

В своем приветственном обращении к участникам выставки аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отметил, что форум предлагает к обсуждению наиболее актуальные вопросы в сфере АПК.

- Наша область, будучи аграрным регионом, готова продемонстрировать свой потенциал. В регионе хорошие природные условия для развития всех отраслей сельского хозяйства. Более 60% населения Жамбылской области проживает в сельской местности, развивает личные подсобные хозяйства, — отметил Ербол Карашукеев.

Аким региона провел деловые встречи с крупными отечественными и зарубежными инвесторами. В результате подписаны соглашения на общую сумму 153 млн долларов по реализации в области перспективных проектов в сфере АПК.

Фото: акимат Жамбылской области

Так, с компанией Shouguang Agricultural Development Group Limited достигнута договоренность о строительстве в Жамбылской области тепличного комплекса. Инвестор готов вложить в проект 70 млн долларов по итогам запуска всех этапов.

Также крупный тепличный комплекс планирует возвести в регионе компания «Shandong Shouguang Vegetable Industry Group Co.». Запуск двух крупных тепличных комплексов даст возможность региону стать одним из крупных поставщиков плодоовощной продукции в стране, увеличить объемы производства аграрной продукции и продуктов ее переработки.

Ещё одна компания ТОО «Kazakh Industrial stroi» подписала соглашение на 7 млн долларов о строительстве в области завода по производству бетонного полотна. Этот материал необходим для прокладки и реконструкции ирригационных каналов, что позволяет увеличить срок их эксплуатации и снизить потери воды.

Фото: акимат Жамбылской области

Также в ходе деловой встречи с акимом области компания из Жамбылской области «KAZ Каспий ГИДРО ауыл шаруашылығы технологиясы» сообщила о намерении вложить 6 млн долларов в строительство завода по производству систем капельного орошения. Это проект важен для региона в силу необходимости более активного интенсивного орошения.

Возможности делового сотрудничества Ербол Карашукеев также обсудил с руководителями компаний, которые занимаются производством ирригационного оборудования, агродронов, пластика, овощной продукции.

Всего в выставке принимают участие более 70 крупных компаний, а также представители министерств сельского хозяйства Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Организации тюркских государств.