РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:54, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новые функции получил КНБ Казахстана

    Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 9 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете национальной безопасности РК, передает агентство Kazinform.

    Теракты, киберщит и риски для экономики — эксклюзивное интервью с главой КНБ РК Ермеком Сагимбаевым
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Новые функции ведомства вступают в силу с 1 января 2027 года:

    • внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного материального резерва при изменении номенклатуры;
    • по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;
    • размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного материального резерва;
    • принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
    • по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
    • по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;
    • организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;
    • внесение предложений в правительство РК по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва.

    Также уточняется одно из полномочий:

    • представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

    Указ применяется с даты его подписания.

    Ранее мы писали, что Миннацэкономики Казахстана расширили функции. 

    Теги:
    КНБ
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают