Новые форматы партнерства с Китаем. Что ожидать от визита Си Цзиньпина

Китайская дипломатия — древняя школа

Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на личных дружественных контактах лидеров двух стран.

Прошлый государственный визит лидера КНР Си Цзиньпина в нашу страну был в июле 2024 года по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По итогам переговоров Казахстан и Китай заключили более 30 соглашений в сферах торговли, технико-экономического сотрудничества, транспорта, инфраструктуры и инженерного строительства, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и образования.

Как отмечает главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Алия Мусабекова, основой взаимоотношений Казахстана и Китая служит глубокое взаимное уважение, общие интересы и высокий уровень доверия на политическом уровне.

— За три десятилетия мы создали прочный фундамент: урегулировали пограничные вопросы, сформировали правовую базу для сотрудничества, обеспечили завидную регулярность встреч на высшем уровне. Уникальный для китайской дипломатии статус «вечного всестороннего стратегического партнерства» с Казахстаном подчеркивает долгосрочный характер этих отношений, — подчеркивает спикер.

Ключевой торговый партнер

Китай — ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. По данным Министерства торговли и интеграции РК, товарооборот между двумя странами в 2024 году составил $30,1 млрд.

Инфографика: Kazinform

Экспорт из Казахстана в Китай за прошлый год вырос на 1,6% до $14,9 млрд. Основными экспортными товарами являются медь, уран, ферросплавы, руды, концентраты драгоценных металлов.

Инфографика: Kazinform

Импорт из Китая в нашу страну в 2024 году снизился на 1,5% и составил $15,2 млрд. К нам завозятся автомобили, телефонные аппараты, вычислительная техника и другое.

Инфографика: Kazinform

Нужно сказать, что товарооборот двух стран в этом году немного снизился. За период с января по март 2025 года он составил $5,9 млрд., что за 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года ($6,3 млрд.). Экспорт из Казахстана в Китай за этот же период снизился на 21,3% до $2,5 млрд. Импорт, напротив, увеличился и достиг $3,5 млрд.

Цель — увеличить товарооборот до $100 млрд

Примечательно, что в области экономики сотрудничество Казахстана и Китая достигло впечатляющих результатов. На сегодняшний день в нашей стране работает более 50 совместных производственных проектов.По словам экспертов, это стало возможным благодаря стратегическому совпадению интересов, успешным инфраструктурным проектам и работе таких платформ, как Комитет по сотрудничеству Казахстан — Китай и Деловой совет.

— В перспективе мы видим дальнейшее расширение партнерства, поставлена задача довести объемы товарооборота до $100 млрд. В качественном плане наша страна стремится не только укреплять транзитный потенциал, но и стать центром инноваций, устойчивого развития и дипломатии. Партнерство с Китаем будет и далее играть важную роль в реализации этих амбициозных целей. Совместные проекты в области транспортных коридоров, энергетики и «зеленых» технологий способствуют превращению Казахстана в ключевого интегратора региональных цепочек добавленной стоимости, — поясняет Алия Мусабекова.

Фото: пресс-служба КИСИ

Как отмечает директор Центра политических исследований Айдар Амребаев, в последние годы во внешнеторговом обороте Казахстана лидирует Китай на фоне снижения доли России и западных стран. Поэтому продолжение этой тенденции станет приоритетным направлением для экономики нашей страны.

— Как известно, экономические связи между Казахстаном и Китаем динамично развиваются… В соответствии с особенностями нашей экономики имеются производства по добыче и переработке сырья: в Мангистау — это завод по производству битума, в Туркестане — по переработке верблюжьего молока, в Шымкенте — по производству нефтепродуктов, — перечисляет эксперт.

Также в казахстанской экономике преобладает производство сырья. Следующий шаг — внедрение инновационной системы и других производств. По мнению политолога, китайские рынки и технологии в этом плане очень помогают.

— Открытие совместных с Китаем производств выгодно по качеству и ценам. К примеру, покупка качественных технологий в западных странах стоит дорого, логистическая сложность — это отдельный вопрос. А Китай к нам близок, и цена разумная, — добавил Айдар Амребаев.

Фото: из личного архива Айдара Амребаева

Цифровизация и высокие технологии

Известно, что уровень и качество китайской экономики сегодня достаточно высокое. Эксперты уверяют, что страна становится технологическим государством, развивая инновационные проекты и искусственный интеллект. Региональное сотрудничество между странами уже налажено в области высоких технологий. Как рассказали в КИСИ, это такие проекты как «Smart Almaty», трансграничные дата-коридоры и другие. Такие программы требуют не только простого трансфера технологий, но и их совместной разработки.

— С Китаем это партнерство приобретает новые форматы: проектируются совместные R& D-центры, программы по ИИ и этике данных, платформы для региональных решений, например, в сфере водосбережения и АПК. На мой взгляд, ключевыми условиями для совместного развития в этом направлении могут быть реформы в образовании и расширение программ в области инноваций, — считает Алия Мусабекова.

Контейнерный хаб с выходом на Европу и Китай

В прошлом году Казахстан и Китай начали строить контейнерный хаб на Каспийском море. Проект реализует ГК Порт Ляньюньган совместно с Актауским морским торговым портом. Новый хаб позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайжан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу.

Так, 9 июня 2025 года в Актау прошло официальное открытие крупнейшего на Каспии контейнерного хаба. При этом, проект завершили досрочно, с опережением намеченного графика. Пропускная способность хаба — 66 тысяч контейнеров в год. В хаб уже поступил 100-тысячный контейнер из Китая, началась отладка инфраструктуры.

Проект должен дать быстрый и устойчивый выход на международные рынки, а также повысить привлекательность Казахстана, как транзитной державы.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Что ожидать от саммита «Центральная Азия — Китай»

Второй саммит «Центральная Азия — Китай» станет важнейшим событием в региональной дипломатической динамике. По словам главного эксперта отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Алии Мусабековой, после запуска формата «5+1» в Сиане в 2023 году сотрудничество двух стран перешло от символического диалога к более структурированным и институционализированным формам. Это подтверждается созданием постоянного секретариата и 12 министерских платформ для совместной работы.

— Для Казахстана саммит — это возможность укрепить прагматичную и ориентированную на результат модель регионального партнерства. Ожидается, что второй саммит С5+Китай будет способствовать дальнейшему развитию транспортных коридоров, энергетической инфраструктуры и «зеленых» технологий, — добавила спикер.

Помимо этого, эксперт полагает, что особое внимание будет уделено развитию Среднего коридора, как интегрированного экономического маршрута с логистическими хабами, индустриальными парками и цифровыми платформами.

Казахстан, инвестировавший более $35 млрд в транспортную инфраструктуру, является основным бенефициаром в обеспечении стабильности, экономической связности и многосторонней дипломатии, выступая мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Политолог Айдар Амребаев считает, что для развития логистических систем с Китаем нам нужны новые технологии и дипломатические связи.

— Логистические проекты нужно стараться разрабатывать совместно со странами Центральной Азии. Как видите, они обходят нас и переходят на поиск альтернативы. Поэтому, по согласованию с китайской стороной, следует согласиться на развитие одного направления для Центральной Азии, — поясняет он.

По мнению эксперта, в рамках визита председателя КНР в Казахстан необходимо сделать акцент на несырьевые секторы, поскольку в нынешний турбулентный период сложно заинтересовать Китай сырьем.

— В нефтегазовой сфере мы конкурируем с Россией. В этой связи, Казахстан должен приложить усилия для увеличения поставок сырья в КНР. Для этого важно модернизировать нефтегазопроводы, увеличить объемы заказов, — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, что Казахстан и Китай договорились с марта этого года увеличить вдвое сдачу поездов через погранпереход Алтынколь — Хоргос. Объем перевозок между РК и КНР в 2024 году составил рекордные 32 млн тонн, увеличившись на 13%. Помимо торгово-экономического направления Казахстан и Китай также активно сотрудничают в развитии культурного образования. Сегодня развиваются такие направления, как совместное издание различных книг, выпуск документальных и художественных фильмов и проведение культурных и образовательных мероприятий.