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    16:28, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Новые электроавтобусы запустят в Алматы

    Частным автопарком приобретена партия электрических автобусов марки Skywell, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новые электроавтобусы запустят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, низкопольные электробусы большой вместимости обладают запасом хода в 400 км, бесшумны, оснащены камерами видеонаблюдения, кондиционерами, USB-портами для зарядки, датчиками слежения за водителем и другими современными системами.

    Новые электроавтобусы запустят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Данные автобусы будут курсировать на маршруте № 19 сообщением «ЖК Нуркент — улица Алматинская» с 22 июня этого года. Кроме того, на маршруте будет увеличен плановый выход автобусов с 16 до 18 единиц.

    Новые электроавтобусы запустят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В 2024 году управлением городской мобильности приобретено 600 автобусов на газе, 112 троллейбусов и 100 электробусов, организовано 3 новых городских и 20 пригородных маршрутов. В этом году планируется приобретение дополнительно 600 автобусов на газе, частными перевозчиками запланировано приобретение еще 118 электробусов.

    С начала года в Алматы новые электробусы начали курсировать на № 98 маршруте. 

    Ранее сообщалось, что до конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта в Алматы достигнет 100%. 

    В 2022 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы заявил, что городу нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. 

    Теги:
    Электромобили Электроэнергия Транспорт Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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