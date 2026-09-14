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    Какие новые объекты появились в регионах Казахстана

    В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны продолжается работа по развитию социальной и транспортной инфраструктуры, модернизации здравоохранения, поддержке сельских территорий и реализации инвестиционных проектов, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК. 

    Какие объекты появились в регионах Казахстана
    Фото: Правительство РК

    Ниже представлены ключевые объекты и проекты, запущенные в регионах страны.

    Агропромышленный комплекс

    В Карагандинской области в Осакаровском районе запущена первая очередь крупнейшей молочно-товарной фермы компании «Евразия Инвест LTD». Инвестиции в проект превышают 30 млрд теңге. Первая очередь рассчитана на 1,2 тыс. голов дойного стада, а после завершения всех этапов поголовье достигнет 6 тыс. коров, при этом общее поголовье превысит 15 тыс. голов. Проект направлен на развитие отечественного агропромышленного комплекса и обеспечение молочных предприятий отечественным сырьем.

    Здравоохранение

    В регионах продолжается развитие диагностической и лабораторной инфраструктуры здравоохранения.

    В городе Түркістан открылась современная вирусологическая лаборатория. Ранее биологические образцы для исследований направлялись в другие регионы страны. Теперь диагностику можно проводить на месте, что сократит сроки исследований, повысит доступность лабораторных услуг и усилит эпидемиологический надзор.

    В селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области введен в эксплуатацию четырехэтажный районный диагностический центр. В нем работают кабинеты УЗИ, ФГДС, ЭКГ, маммографии, флюорографии, рентгенодиагностики и биохимических исследований.

    В Жамбылской области система здравоохранения пополнилась двумя передвижными медицинскими комплексами, приобретенными при поддержке фонда «Қазақстан халқына». Один оснащен компьютерным томографом, второй — цифровым маммографом и УЗИ-аппаратом экспертного класса. Комплексы позволят приблизить современную диагностику к жителям отдаленных сельских населенных пунктов, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний.

    Транспорт и логистика

    В Туркестанской области модернизирован железнодорожный вокзал «Сарыағаш». Площадь вокзала увеличена с 449,1 до 558,5 м², он рассчитан на обслуживание около 150 пассажиров в сутки.

    В области Жетісу завершен ремонт автомобильной дороги областного значения «Талдықорған — Үштөбе» протяженностью 42 км. Работы начались в мае и завершены на два месяца раньше установленного срока.

    Геологоразведка

    В Карагандинской области также открыт лабораторно-аналитический комплекс «ЖанаLAB» для геологоразведки. Проект стоимостью около 9 млрд теңге реализован компанией Solidcore Resources в СЭЗ «Сарыарка». Лаборатория рассчитана на проведение до 200 тыс. проб в год и позволит повысить эффективность геологоразведочных работ, ускорить получение результатов исследований и создать около 150 постоянных рабочих мест.

    Социальная инфраструктура

    В области Абай открылась пожарная станция в районе Бесқарағай. Этот один из районов с наиболее обширным лесным фондом в регионе. На его территории расположены 390 тыс. га леса, относящихся к шести филиалам государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

    В Восточно-Казахстанской области в поселке Касыма Кайсенова Уланского района открыли новый сквер площадью почти 16 тыс. м2 для семейного отдыха и занятий спортом. Объект стоимостью более 470 млн теңге создан на месте ранее неблагоустроенного оврага с учетом пожеланий жителей. В сквере обустроены детская площадка, футбольное поле, воркаут-зона, уличные тренажеры, прогулочные дорожки и освещение.

    В селе Құлынжон района Самар Восточно-Казахстанской области открыли новый интернат и спортивный комплекс. Объекты создают дополнительные условия для обучения, проживания и занятий спортом детей из отдаленных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось, как реализуются поручения Президента Казахстана из Послания 2025 года.

    Здравоохранение Инфраструктура Геология Правительство РК Регионы Казахстана Транспорт Промышленность Поручения Президента
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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