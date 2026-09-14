Какие новые объекты появились в регионах Казахстана

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны продолжается работа по развитию социальной и транспортной инфраструктуры, модернизации здравоохранения, поддержке сельских территорий и реализации инвестиционных проектов, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Ниже представлены ключевые объекты и проекты, запущенные в регионах страны.

Агропромышленный комплекс

В Карагандинской области в Осакаровском районе запущена первая очередь крупнейшей молочно-товарной фермы компании «Евразия Инвест LTD». Инвестиции в проект превышают 30 млрд теңге. Первая очередь рассчитана на 1,2 тыс. голов дойного стада, а после завершения всех этапов поголовье достигнет 6 тыс. коров, при этом общее поголовье превысит 15 тыс. голов. Проект направлен на развитие отечественного агропромышленного комплекса и обеспечение молочных предприятий отечественным сырьем.

Здравоохранение

В регионах продолжается развитие диагностической и лабораторной инфраструктуры здравоохранения.

В городе Түркістан открылась современная вирусологическая лаборатория. Ранее биологические образцы для исследований направлялись в другие регионы страны. Теперь диагностику можно проводить на месте, что сократит сроки исследований, повысит доступность лабораторных услуг и усилит эпидемиологический надзор.

В селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области введен в эксплуатацию четырехэтажный районный диагностический центр. В нем работают кабинеты УЗИ, ФГДС, ЭКГ, маммографии, флюорографии, рентгенодиагностики и биохимических исследований.

В Жамбылской области система здравоохранения пополнилась двумя передвижными медицинскими комплексами, приобретенными при поддержке фонда «Қазақстан халқына». Один оснащен компьютерным томографом, второй — цифровым маммографом и УЗИ-аппаратом экспертного класса. Комплексы позволят приблизить современную диагностику к жителям отдаленных сельских населенных пунктов, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний.

Транспорт и логистика

В Туркестанской области модернизирован железнодорожный вокзал «Сарыағаш». Площадь вокзала увеличена с 449,1 до 558,5 м², он рассчитан на обслуживание около 150 пассажиров в сутки.

В области Жетісу завершен ремонт автомобильной дороги областного значения «Талдықорған — Үштөбе» протяженностью 42 км. Работы начались в мае и завершены на два месяца раньше установленного срока.

Геологоразведка

В Карагандинской области также открыт лабораторно-аналитический комплекс «ЖанаLAB» для геологоразведки. Проект стоимостью около 9 млрд теңге реализован компанией Solidcore Resources в СЭЗ «Сарыарка». Лаборатория рассчитана на проведение до 200 тыс. проб в год и позволит повысить эффективность геологоразведочных работ, ускорить получение результатов исследований и создать около 150 постоянных рабочих мест.

Социальная инфраструктура

В области Абай открылась пожарная станция в районе Бесқарағай. Этот один из районов с наиболее обширным лесным фондом в регионе. На его территории расположены 390 тыс. га леса, относящихся к шести филиалам государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

В Восточно-Казахстанской области в поселке Касыма Кайсенова Уланского района открыли новый сквер площадью почти 16 тыс. м2 для семейного отдыха и занятий спортом. Объект стоимостью более 470 млн теңге создан на месте ранее неблагоустроенного оврага с учетом пожеланий жителей. В сквере обустроены детская площадка, футбольное поле, воркаут-зона, уличные тренажеры, прогулочные дорожки и освещение.

В селе Құлынжон района Самар Восточно-Казахстанской области открыли новый интернат и спортивный комплекс. Объекты создают дополнительные условия для обучения, проживания и занятий спортом детей из отдаленных населенных пунктов.

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