Чем запомнился визит Президента Казахстана в США

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках мероприятия глобального масштаба Президент не только поучаствовал в дебатах сессии, но и осуществил ряд встреч с главами других государств и представителями бизнеса. О самых основных расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в рамках визита в США глава Казахстана принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, проходившем в Нью-Йорке.

В повестке дня были вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после Президента США Джозефа Байдена, также в мероприятии приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.

Кроме того, в рамках диалога были затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

В ходе своего выступления, Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность недавними актами глубокого неуважения к священным книгам.

«Мы приветствуем «Новую повестку дня для мира» Генерального секретаря. Этот стратегический документ должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире.

На предстоящем в следующем году Саммите будущего Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего. Но поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма», - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент РК отметил, что сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния.

«Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию.

Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата. Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что собравшиеся здесь лидеры несут ответственность за судьбу и будущее человечества.

«Однако, приближаясь к 80-летию ООН, мы почти полностью вернулись к исходной точке организации. Силовое решение политических вопросов на самом деле ведет только к тупику. Диалог – это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам», - считает Глава государства.

Президент Казахстана также призвал мировое сообщество искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

«Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.



В этой связи Казахстан высоко оценивает все усилия и планы, предлагаемые различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента РК, в разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог

Президент Казахстана призвал запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности.

Глава государства сказал, что открытый диалог между Глобальным Югом и Глобальным Севером является его центральным пунктом.

«Из всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия.

30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала. Именно поэтому логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В рамках рабочего визита в США Глава государства встретился с руководителями компаний Wabtec и Citigroup. Об итогах встречи рассказал управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

«В рамках рабочего визита Главы государства в США мы провели две большие важные встречи. Первое, с корпорацией Wabtec и второе - это CitiBank group. Wabtec уже более 20 существует в Казахстане. Это один из ведущих производителей локомотивов в мире. Сегодня на производстве в Астане работает более 100 сотрудников. Но соглашение, которое было подписано - это новая глава. При финансировании CitiBank, был подписан договор на кредитную линию 900 млн долларов. Это позволит закупить около 240 новых локомотивов, что позволит обновить 15 % парка «Қазақстан темір жолы». Кредитный договор с CitiBank подкреплен гарантией Эксимбанка, поэтому этот договор будет рассмотрен даже в Конгрессе США», - сообщил он.

Глава государства принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса. Президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего Центральноазиатского региона. Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках.

Глава государства принял главного исполнительного директора компании Rio Tinto Якоба Штаусхольма. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в геологоразведочной, горнорудной и металлургической промышленности. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах Rio Tinto по расширению деятельности в Казахстане. Якоб Штаусхольм также рассказал о ходе реализации проектов по разведке медных месторождений в Костанайской и Карагандинской областях.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер. В ходе беседы с представителем крупнейшей в мире технологической компании были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров.

Президент обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения. Компания выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего центральноазиатского региона.

Глава государства встретился с президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах компании GE Healthcare по локализации производства ультразвуковых аппаратов с последующим выпуском компьютерных томографов, ангиографов и маммографов.

Президент Казахстана подчеркнул, что данная инициатива в полной мере отвечает задаче по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинской техники до 50% к 2025 году. Роб Уолтон рассказал Президенту о намерении GE Healthcare создать Централизованный национальный цифровой архив клинических изображений Республики Казахстан. Это позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг.

Кроме того, Глава государства встретился с президентами Венгрии, Словении, Ирана, Финляндии, Эстонии, Румынии, Черногории, Португалии, Монголии, Кении, Республики Корея.

Также Президент Казахстана провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности.