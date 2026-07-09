Новые автомобили в ЕС начнут контролировать внимание водителя

С июля все новые легковые автомобили, продаваемые в странах Европейского союза, оснастят системой мониторинга внимания водителя. Нововведение стало обязательным в рамках новых требований ЕС по повышению безопасности дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обязательная система Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) использует инфракрасную камеру, установленную возле рулевого колеса или на приборной панели, чтобы отслеживать направление взгляда водителя.

Если водитель отводит взгляд от дороги более чем на 3,5 секунды при движении на высокой скорости или более чем на 6 секунд на низкой скорости, система подает визуальный, звуковой или вибрационный сигнал. Функция автоматически активируется при скорости свыше 20 км/ч и не может быть отключена полностью.

Требование является частью масштабного пакета мер ЕС по повышению безопасности дорожного движения. По данным Евросоюза, отвлечение внимания становится причиной от 5% до 25% всех дорожно-транспортных происшествий. Ожидается, что новые правила помогут спасти более 25 тысяч жизней к 2038 году.

При этом нововведение уже вызвало дискуссию о защите персональных данных.

Согласно действующим требованиям, система ADDW должна работать по принципу «замкнутого контура»: изображения лица и данные о направлении взгляда обрабатываются исключительно внутри автомобиля и не передаются автопроизводителям или третьим лицам. Кроме того, запрещено использовать биометрические данные для идентификации водителя.

Однако, как отмечает портал All About Cookies, законодательство не предусматривает обязательных независимых проверок, которые подтверждали бы соблюдение этих требований производителями. Также не уточняется, как долго могут храниться собранные данные и какая именно информация может сохраняться системой.

Во время первых испытаний специалисты также обратили внимание на возможные ложные срабатывания. Предупреждения могут появляться даже при кратковременном взгляде на экран мультимедийной системы или на объекты вдоль дороги. Хотя водитель может временно отключить уведомления, после перезапуска двигателя или повторного обнаружения признаков невнимательности система автоматически активируется вновь.

Эксперты по защите конфиденциальности считают отсутствие четких механизмов контроля поводом для беспокойства. Ранее расследования показывали, что некоторые крупные автопроизводители передавали данные о стиле вождения брокерам данных, а в отдельных случаях сотрудники компаний получали неправомерный доступ к видеозаписям, сделанным автомобильными камерами.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить импортные пошлины на европейские автомобили до 25%.