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    Новые аэропорты, логистические хабы и промышленные объекты: Налибаев посетил Мангистау

    Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с работой стратегически важных производственных, энергетических, транспортно-логистических и туристических объектов региона, передает Kazinform со ссылкой на Правительство.

    Налибаев посетил Мангистау
    Фото: Правительство РК

    Как сообщает пресс-служба Кабмина, Правительство работает над развитием аэропортов и внутренних авиаперевозок в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию авиационных хабов и их интеграции в мировую логистическую систему.

    В ходе посещения международного аэропорта Актау Нурлыбеку Налибаеву был представлен проект создания мультимодального логистического и авиационного хаба на базе воздушной гавани. Комплекс объединит на одной площадке техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, авиагрузовые перевозки, подготовку специалистов и логистические услуги. После реализации проекта будет создано 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

    Первый вице-премьер осмотрел ход строительства аэропорта «Кендерлі». В настоящее время общий уровень выполнения строительно-монтажных работ на объекте достиг 49%. Ведутся работы по строительству взлетно-посадочной полосы протяженностью 2 200 метров, перрона, пассажирского терминала, рассчитанного на обслуживание до 150 человек в час, объектов инженерной инфраструктуры. Ввод аэропорта в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

    Нурлыбек Налибаев также ознакомился с ходом строительства нового газоперерабатывающего завода в городе Жаңаөзен. Производственная мощность стратегического проекта рассчитана на переработку 900 млн м3 природного и попутного газа в год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

    Налибаев посетил Мангистау
    Фото: Правительство РК

    В городе Актау был презентован проект строящегося санаторно-оздоровительного комплекса «Нұр» на 320 койко-мест. Особенность комплекса – использование подземного природного термального источника воды в лечебно-оздоровительных целях. После полного запуска комплекса будет создано 100 постоянных рабочих мест. Строительство завершится в IV квартале 2026 года.

    Вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры были рассмотрены в ходе презентации деятельности Актауского морского торгового порта, порта Құрық и Актауского международного контейнерного хаба. Годовая производственная мощность порта Актау составляет 11,8 млн тонн, пропускная способность порта Құрық – 6 млн тонн, проектная мощность Актауского международного контейнерного хаба, первый этап которого был введен в марте 2026 года, достигает 240 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год. Развитие этих объектов направлено на увеличение грузоперевозок через Каспийское море и повышение транзитного потенциала Казахстана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

    Отдельное внимание уделено развитию химической промышленности региона. Рассмотрены производственная деятельность и планы дальнейшего развития АО «КазАзот», а также реализация проекта строительства аммиачно-карбамидного комплекса в Актау.

    Кроме того, Первый вице-премьер проверил ход обеспечения энергетической безопасности региона, в том числе работу ТОО «МАЭК» и подготовку к предстоящему отопительному сезону. Строительно-монтажные работы строящейся в городе Актау парогазовой установки мощностью 160 МВт выполнены на 71,8%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2027 года.

    Ранее сообщалось, что возвращенные активы направили на реконструкцию трех аэропортов Казахстана.

    Правительство РК Логистика Промышленность Аэропорт Нурлыбек Налибаев Мангистауская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор