Новая жизнь: гигантскую опухоль изъяли из тела женщины алматинские врачи

Как рассказали в медицинском учреждении, ко столь тяжелому состоянию привел тот факт, что женщина долгое время отказывалась от оперативного лечения, несмотря на рекомендации врачей поликлиники по месту прикрепления. По словам женщины, она испытывала страх перед операцией и надеялась на возможность беременности. Однако по мере усиления болевого синдрома и ухудшения состояния, пациентка приняла решение обратиться за медицинской помощью и была госпитализирована в отделение гинекологии для планового оперативного лечения.

В ходе полного обследования у нее была диагностирована гигантская миома матки, соответствующая 22 неделям беременности, которая значительно ухудшала качество жизни и представляла угрозу для здоровья женщины.

— Операция по удалению гигантской миомы потребовала высокого уровня хирургического мастерства и слаженной командной работы. Учитывались значительные размеры образования, выраженное кровоснабжение узла, а также спаечный процесс. Особое внимание уделялось бережному обращению с окружающими органами во избежание травм и кровопотерь, — отметила заведующая отделением гинекологии ГКБ № 7 Саулеш Оспангалиева.

Пациентке была предоставлена полная информация о возможных рисках, перспективах и важности своевременного лечения. Врачи неоднократно проводили с ней беседы, подробно отвечали на все вопросы, помогали справиться с тревогой и укрепляли уверенность в успешном исходе.

— В результате женщина приняла решение согласиться на операцию, и, как показал результат, это было абсолютно верным решением: операция прошла без осложнений, — рассказала врач-гинеколог Жибек Жаналиева.

Анестезиолог-реаниматолог Сарсен Джакубакынов отметил, что операция была технически сложной. Однако благодаря высокой квалификации всей операционной команды хирургическое вмешательство было выполнено в полном объеме, без интра- и послеоперационных осложнений. Пациентка была выписана на седьмые сутки после хирургического вмешательства.

По словам врачей, без своевременно оказанной медицинской помощи заболевание могло привести к тяжелой анемии, некрозу тканей и повышенному риску злокачественного перерождения опухоли.

Благодаря оперативному вмешательству угроза жизни женщины была устранена.

— Я перенесла операцию в ГКБ № 7. За последние 11 месяцев миома матки быстро увеличилась и соответствовала сроку беременности 22 недели. Причиной того, что я долго не решалась на операцию, был сильный страх. Мне было сложно принять это решение, и я отказывалась от хирургического вмешательства. Хочу выразить искреннюю благодарность заведующей гинекологическим отделением Саулеш Оспангалиевне, врачам Жибек Жаналиевой и Калдыгуль Каратаевне. Огромное спасибо, бесконечно признательна! — рассказала пациентка.

История этой пациентки — напоминание о том, как важно не откладывать лечение, вовремя обращаться за медицинской помощью, ответственно относиться к профилактике здоровья, проходить онкоскрининги.

Стоит отметить, что с сентября 2025 года благодаря изменению в Законе об ОСМС, онкоскрининги стали бесплатными для всех граждан, независимо от их статуса застрахованности в системе ОСМС. О том, что доступно беременным по ОСМС читайте здесь.