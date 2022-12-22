Новая Зеландия хочет стать страной без сигарет и уже добилась успехов

22 Декабря 2022, 10:00

Опыт этой страны в борьбе с курением однозначно может быть интересен Казахстану, ведь у нас в стране продажи сигарет за год выросли на 27,1%.

Такие данные привел Energyprom.kz, специалисты которого также отметили, что за январь–сентябрь текущего года компании РК произвели 13,5 млрд сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий — сразу на 15% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении производство составило 206,5 млрд тенге.

Цифры не утешительные и самое время обратить внимание на опыт других стран. Что же предпринимает Новая Зеландия, которая уверена, что может стать государством свободным от табачного дыма?

Власти Новой Зеландии приняли закон, вводящий запрет на покупку сигарет. Сделано это будет не одномоментно, а путем ежегодного повышения возрастного ценза для курильщиков. Граждане этой страны, родившиеся в 2009 году и позже, теперь уже никогда не смогут купить сигареты.

«Тысячи людей будут здоровее и станут жить дольше, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше средств, поскольку им не нужно будет лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации», – считает заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айеша Веррол.

Показательно, что при этом в Новой Зеландии не запрещают инновационные электронные устройства – вейпы и системы нагревания табака. Эти альтернативы сигаретам в Новой Зеландии рассматривают как средства снижения вреда. В отличие от сигарет они не содержат продуктов горения, которые и являются основной причиной риска развития ряда серьезных заболеваний. Вместе с тем, они содержат никотин, который, как известно, вызывает привыкание. Переход с сигарет на инновационные альтернативы позволяет курильщикам получать никотин менее вредным способом и тем самым существенно снизить риски для своего здоровья.

Комментируя свежие данные Energyprom.kz о росте продаж сигарет в Казахстане глава Национальной Ассоциации «Денсаулык» по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний Бахыт Туменова отметила:

«Такой рост связан с тем, что что Казахстан пошел не по пути Новой Зеландии, которая успешно применяет принципы концепции снижения вреда, а напротив, пытается приравнять менее вредные формы никотиновых изделий к сигаретам. Именно из-за этого мы видим, что пошел рост продаж сигарет. И это только начало, так как делая бездымные альтернативы менее доступными, мы вынуждаем задумывающихся о своем здоровье курильщиков возвращаться к самой вредной форме потребления никотина – сигаретам. Между тем, многочисленные научные исследования показали, что эти альтернативные продукты на 90-95% менее вредны по сравнению с сигаретами. Поэтому курильщики, переходя на них, не только существенно снижают риски развития ряда неинфекционных заболеваний для себя, но и способствуют снижению нагрузки на систему здравоохранения в целом».

Надо отметить, что когда новый план по борьбе с курением в Новой Зеландии, включающий «Запрет поколений» был впервые объявлен в 2021 году, он сразу же привлек внимание мировых СМИ. При этом в основном освещался запрет на курение, а вот поддержка снижения вреда от табака осталась без внимания. В Минздраве Новой Зеландии обеспокоены этим и отметили, что существует риск распространения ложного представления о том, что успех Новой Зеландии в сокращении курения связан с запретительной политикой, а не с дифференциацией нагреваемого табака.

Продуманная стратегия правительства Новой Зеландии заключается в том, чтобы сделать сигареты непривлекательными для курильщиков и стимулировать переход курильщиков на вейпы и системы нагревания табака. Иными словами, цель новозеландского законодательства - переключить курильщиков с наиболее вредных горючих продуктов на менее вредные альтернативы без горения, если курящие в силу различных обстоятельств не могут отказаться от никотина. Для этого Министерство здравоохранения Новой Зеландии даже создало веб-сайт «Факты о вейпинге», который помогает информировать общественность о преимуществах перехода на альтернативы без горения.

«Мы хотим, чтобы вейпы были доступны как поддержка в отказе от курения. В предыдущем году у нас было самое большое за всю историю сокращение курения, и это может быть связано с доступностью вейпов», - говорит заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айеша Веррол.

Глава казахстанской Ассоциации снижения вреда «Денсаулык» Бахыт Туменова уверена, что опыт Новой Зеландии - это модель прогрессивного законодательства, быстро реагирующая на запросы общества. И нашей стране стоит обратить на нее внимание, так как результаты Новой Зеландии по снижению числа курильщиков уже подтвердили эффективность такого подхода.