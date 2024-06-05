— Все аварийные, специальные службы и местные акиматы в условиях чрезвычайной ситуации работали в круглосуточном режиме. Было проведено несколько оперативных совещаний на уровне Главы государства и Правительства. Президент вылетал в наиболее пострадавшие регионы, чтобы лично проконтролировать ситуацию на местах. Надо отметить, что Глава государства все эти годы всегда в такие моменты старается быть вместе со своими согражданами, поддерживать их в трудную минуту. Самая главная задача государства — это защита и спасение жизни людей. Поэтому все силы были мобилизованы в первую очередь на эвакуацию населения. В результате за весь период масштабных наводнений спасателями было эвакуировано более 119 тыс. человек, из них более 44 тыс. детей.

Власть вновь продемонстрировала, что в условиях чрезвычайных ситуаций она не теряет инициативу, оперативно и адекватно реагирует на складывающуюся обстановку. При этом, будучи по своей сути многозадачной системой, государство продолжает в непрерывном режиме выполнять все свои каждодневные обязательства, параллельно решая множество разнообразных вопросов, от обеспечения национальной безопасности до благоустройства населенных пунктов, — заключил Госсоветник РК.