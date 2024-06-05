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    16:23, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Новая закалка госаппарата — Ерлан Карин о работе в новых условиях

    Ерлан Қарин
    Фото: Фото: ortcom.kz

    Государственный советник РК Ерлан Карин в своей статье «Консолидация и развитие» написал о том, в каких условиях приходится работать госслужащим, передает агентство Kazinform.

    Новые условия стали отражением веяния времени, когда внимание к работе госслужащих — повышенное. 

    — Сейчас госслужащим приходится работать в совершенно новых условиях. С одной стороны, растут требования к ним со стороны государства — как квалификационные, так и процессуально-нормативные и даже морально-поведенческие. С другой — граждане тоже стали более требовательны к госслужащим. Госучреждения становятся более открытыми, госслужащие разного уровня чаще выступают публично для освещения и разъяснения своей деятельности, — считает Госсоветник РК.

    В результате происходят изменения в поведенческой модели внутри госаппарата, процесс принятия решения становится более прозрачным и эффективным. Особенно это было заметно во время недавних паводков.

    — Все аварийные, специальные службы и местные акиматы в условиях чрезвычайной ситуации работали в круглосуточном режиме. Было проведено несколько оперативных совещаний на уровне Главы государства и Правительства. Президент вылетал в наиболее пострадавшие регионы, чтобы лично проконтролировать ситуацию на местах. Надо отметить, что Глава государства все эти годы всегда в такие моменты старается быть вместе со своими согражданами, поддерживать их в трудную минуту. Самая главная задача государства — это защита и спасение жизни людей. Поэтому все силы были мобилизованы в первую очередь на эвакуацию населения. В результате за весь период масштабных наводнений спасателями было эвакуировано более 119 тыс. человек, из них более 44 тыс. детей.

    Власть вновь продемонстрировала, что в условиях чрезвычайных ситуаций она не теряет инициативу, оперативно и адекватно реагирует на складывающуюся обстановку. При этом, будучи по своей сути многозадачной системой, государство продолжает в непрерывном режиме выполнять все свои каждодневные обязательства, параллельно решая множество разнообразных вопросов, от обеспечения национальной безопасности до благоустройства населенных пунктов, — заключил Госсоветник РК.

    Таким образом, госаппарат приобретает важный опыт работы в новых условиях, одновременно решая актуальные вопросы и реализуя реформы. Подобная закалка госаппарата способствует успешному выполнению поставленных Главой государства задач по всесторонней модернизации страны.

    Напомним, «Казахстанская правда» опубликовала статью Государственного советника РК Ерлана Карина «Консолидация и развитие», в которой он рассказал о концептуальных основах политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Казахстан Госсоветник РК Ерлан Карин Госслужба
    Сайра Амантаева
    Автор
    Сайра Амантаева
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