Новая волна жары накрыла Европу

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В разгар периода отпусков Европу накрыла новая волна жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Дорожные службы Франции предупреждают водителей об опасности перегрева двигателя и просят чаще останавливаться, чтобы восстановить силы и охладить двигатели машин. с социальные службы и добровольцы предлагают автовладельцам и путешественникам бесплатные бутылки с водой.

Многие регионы Южной Европы уже привыкли к 40-градусной жаре. В Риме в середине июля температура достигала +43 С. Август принес некоторое облегчение до 38-40.

Высокие температуры не останавливают туристов. Хотя в очередях к Колизею и другим римским достопримечательностям многие путешественники признаются, что в такую жару предпочли бы остаться в гостиничных номерах до вечера.