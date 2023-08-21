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    00:51, 21 Август 2023 | GMT +6

    Новая волна жары накрыла Европу

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    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В разгар периода отпусков Европу накрыла новая волна жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Дорожные службы Франции предупреждают водителей об опасности перегрева двигателя и просят чаще останавливаться, чтобы восстановить силы и охладить двигатели машин. с социальные службы и добровольцы предлагают автовладельцам и путешественникам бесплатные бутылки с водой.

    Многие регионы Южной Европы уже привыкли к 40-градусной жаре. В Риме в середине июля температура достигала +43 С. Август принес некоторое облегчение до 38-40.

    Высокие температуры не останавливают туристов. Хотя в очередях к Колизею и другим римским достопримечательностям многие путешественники признаются, что в такую жару предпочли бы остаться в гостиничных номерах до вечера.

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