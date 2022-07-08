8 Июля 2022 04:37

Новая волна COVID-19 охватила Европу

БРЮССЕЛЬ. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило о новой волне коронавируса в Европе и призвало лица в возрасте от 60 лет привиться второй бустерной дозой вакцины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери на пресс-конференции в четверг заявил, что новая волна коронавируса охватила многие страны Европы.

М. Кавалери считает, что варианты BA.4 и BA.5 «омикрон»-штамма станут доминирующими в европейских странах и к концу июля вытеснят все другие варианты.

По его словам, на данный момент нет свидетельств того, что данные подвиды «омикрон»-штамма несут в себе повышенный риск тяжелого течения заболевания, однако число случаев заражения среди пожилых людей увеличивается, что приводит и к увеличению тяжелых случаев.

Специалист EMA порекомендовал лицам в возрасте 60-79 лет и уязвимым лицам всех возрастов в ЕС вакцинироваться второй бустерной дозой вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что ВОЗ ожидает высокую заболеваемость коронавирусом этим летом в Европе.