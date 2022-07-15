15 Июля 2022 19:19

Новая волна COVID-19: мир снова может вернуться к ношению масок и ограничениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость COVID-19 в мире стремительно растет. Число пациентов за две недели увеличилось на 30%. В связи с этим, глава ВОЗ призвал мир вернуться к масочному режиму. В Казахстане ситуация по КВИ также осложнилась. Какие меры принимаются в борьбе с инфекцией и будут ли опять вводить ограничения в странах мира и в Казахстане, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Пандемия далека до завершения

Число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 560 млн. человек Количество смертей превышает 6,3 млн. После спада весной заболеваемость ковидом снова увеличивается. По данным ВОЗ, количество заболевших выросло на 30% за последние две недели.

Заболеваемость растет в 110 странах. Эпидемиологическая ситуация ухудшается в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

При этом, эксперты ВОЗ считают, что летом уровень распространения вируса в Европе существенно возрастет из-за того, что многие страны отменили почти все ограничительные меры.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что конец пандемии не близок, а ее характер меняется из-за повышенной заразности новых подвидов омикрона BA.4 и BA.5, BA.2.75.

BA.2.75 в народе уже назвали «ниндзя», за стремительность распространения. По словам специалистов, этот вариант вируса эффективнее преодолевает иммунитет человека. Так, один носитель может инфицировать до 12 человек. Это как минимум в два раза больше, чем предыдущие штаммы. «Ниндзя» уже проник в Австралию, Великобританию, Германию, Новую Зеландию, США и Канаду.

Во многих странах фиксируются новые рекорды суточной заболеваемости ковидом

Численность заболевших коронавирусом жителей Чехии на этой неделе составила 1980 человек, что примерно в четыре раза превышает предыдущие показатели. Минздрав Чехии отмечает, что в течение нескольких последних недель пандемия в стране опять стала расширяться - на 100 тыс. жителей приходится 78 инфицированных, что стало самым высоким показателем с начала мая. В Праге заболевших больше всего - 155 человек на 100 тыс. жителей.

А суточный прирост инфицированных коронавирусом в Республике Корея впервые за два месяца превысил 40 тыс. человек, составив 40 266 пациентов. Об этом в среду сообщило национальное управление по контролю и профилактике заболеваний. Из выявленных за прошедшие сутки пациентов на прибывших из-за границы приходится 398 случаев. Нынешний суточный прирост является наибольшим с 11 мая, когда на фоне распространения штамма «омикрон» этот показатель составил 43 908 человек.

В целом, лидерами по заболеваемости сейчас являются США, Латинская Америка и Индия.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что тревожным признаком во всей этой ситуации с резким ростом заболеваемости является увеличивающееся число госпитализаций и смертей среди заразившихся коронавирусом. Поэтому он призвал правительства стран «применять испытанные и хорошо зарекомендовавшие себя меры, включающие ношение масок, усиленную вентиляцию помещений и протоколы тестирования и лечения».

Он напомнил, что рост числа случаев заражения по всему миру увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, которые уже работают на пределе возможностей.

Поэтому Британия может вернуть жесткие ограничения по коронавирусу для защиты государственной системы здравоохранения, если последняя по времени вспышка заболеваемости и госпитализаций не иссякнет. Дело в том, что приток пациентов с COVID-19 а этой стране усилился настолько, что это опять ставит под угрозу возможности местных медиков оказывать адекватную помощь пациентам с другими заболеваниями. К примеру, власти Великобритании уже раздумывают о новом масштабном бесплатном тестирование на коронавирус, а также об обязательном масочном режиме.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки правительство Индонезии решило с 22 июля изменить некоторые антиковидные правила. В частности, туристам для путешествий по стране потребуется ПЦР-тест.

В Казахстане ситуация по КВИ осложнилась

14 июля в ходе расширенного заседания Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность, что ситуация по КВИ в Казахстане осложнилась.

По данным Министерства здравоохранения РК, заболеваемость в стране за неделю выросла в 2,5 раза. Рост заболеваемости в стране наблюдается с 20 июня на фоне роста в мире.

За прошедшие сутки было выявлено 1257 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Нур-Султане - 353 случая и в Алматы - 349 случаев. На Алматы приходится сейчас 70% случаев заболеваемости.

Поэтому Глава государства отметил, что Алматы может вновь войти в «красную» зону. При этом, по словам Президента, основной причиной роста заболеваемости является несоблюдение санитарных норм.

В связи с этим, Президент поручил активизировать кампанию ревакцинации, отметив, что в этом отношении не должно быть преувеличений.

По данным Минздрава, недостатка в вакцинах на сегодняшний день, не наблюдается. Всего в стране имеется 1 630 930 доз вакцин. Из них 329 тыс. QazVac, около 1,2 млн Sinopharm и 106,5 тыс. Pfizer. Отечественная вакцина QazVac разрабатывается каждый месяц в количестве 500 тыс. доз. В запасе имеется около 2 млн доз. По поводу Pfizer в настоящее время реализуются имеющиеся остатки. Для детей и беременных женщин на осенний период будет дополнительный заказ. Всего в Казахстане провакцинировано более 9 млн человек.

В ходе расширенного заседания Правительства, Президент также отметил, что в случае введения ограничений, необходимо учитывать интересы малого и среднего бизнеса.

Матрица эпидемиологической ситуации изменилась в РК

Министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе пресс-конференции в СЦК сообщила, что с 15 июля текущего года матрица эпидситуации в Казахстане актуализирована в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Согласно обновленной матрице город Алматы сейчас находится в «зеленой» зоне.

«На сегодня в Алматы в условиях стационара от КВИ получают лечение 162 человека. Это говорит о том, что у нас достаточное еще количество инфекционных коек. Мы справляемся, нагрузки нет. Поэтому Алматы находится в «зеленой» зоне. Чтобы перейти в «желтую» зону – это должны быть до 5000 больных в стационарах и показатель R больше 1, либо от 5000 до 10 000 человек в стационарах, но число R (коэффициент распространенности) меньше 1. То есть, это значит спад идет, когда больных еще много, но заболеваемость снижается», - пояснила глава Минздрава.

Однако, при дальнейшем распространении заболеваемости и возможном переходе из одной зоны в другую, в Казахстане будут действовать ограничения.

При переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов без нагрузки на бизнес.

При переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП.

Прогноз по заболеваемости в нашей стране обновлен

При пессимистичном сценарии, как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, будет регистрироваться до 4 тыс. случаев в сутки, при реалистичном до 2,5 тыс., а при оптимистичном до 1 тыс. в сутки.

«Заболеваемость будет расти до начала и в течение августа, снижение ожидается в сентябре», - сказала министр.

Всего в стране подтвержден 1 313 551 случай. По данным МВК по нераспространению COVID-19, на 15 июля лечение от КВИ продолжают получать 5 483 человек (–5 394+ и 89 КВИ-), из них в стационарах находится – 588 пациент, на амбулаторном уровне – 4 895 пациентов.

По данным Минздрава, из них на стационарном лечении находится 180 детей.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 16 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациент;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

По данным министра здравоохранения РК, заболеваемость в основном протекает в легкой, легко-средней и средне-тяжелой степени. При этом, смертность практически сведена к нулю.

Тем не менее, чем больше распространяется вирус, тем больше риска для более уязвимых к заболеванию групп людей. Поэтому населению страны рекомендуется возобновить соблюдение санитарных мер, включая ношение масок в общественных местах.











