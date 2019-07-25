Новая волна аномальной жары накрыла Западную Европу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рекордная жара накрыла большую часть Западной Европы, передает BBC.

Красный сигнал тревоги был объявлен в Северной Франции – метеорологи прогнозируют 41 градусов по Цельсию в Париже. Ожидается, что температура воздуха в Великобритании поднимется до 39°С. Тем временем, британским поездам приходится замедлять движение, чтобы избежать деформации рельсов. Экстремальная жара накроет также Бельгию, Германию и Нидерланды.

Власти объявили красный уровень опасности в парижском регионе и 19 других районах. В некоторых частях страны столбики термометра могут подняться до 42-43°С.

В среду в Бельгии, Германии и Нидерландах была зафиксирована рекордно высокая температура – 39.9°C, 40.5°C и 39.3°C соответственно.

Метеослужбы предупреждают, что температура воздуха может быть выше в четверг и достигнуть рекордной отметки в 40°С на юго-востоке Нидерландов.

Во Франции власти предупреждают граждан избегать путешествий и, по возможности, работать из дома; закрыты детские сады.

Главный архитектор, ответственный за реставрацию собора Парижской Богоматери, заявил о риске обрушения крыши, так как соединения и швы в кладке, удерживающие ее, могут высохнуть от жары.

Предполагается, что пять смертей во Франции могли быть вызваны сильной жарой.

В некоторых районах северной Германии высыхают реки и озера.

В Нидерландах сотни свиней погибли в начале этой недели после отказа вентилятора на ферме.

Между тем, в среду сломался поезд Eurostar, направлявшийся из Бельгии в Лондон.

В прошлом месяце сильная жара накрыла районы Европы. Июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Согласно данным Всемирной метеорологической ассоциации, во Франции был установлен температурный рекорд в 46°С, а новые июньские максимумы были зафиксированы в Чехии, Словакии, Австрии, Андорре, Люксембурге, Польше и Германии.

По словам доктора Питера Стотта из Метеорологического бюро, последняя волна жары - это результат «совместного влияния погоды и климата».

«Сейчас у нас есть очень теплый поток воздуха, движущийся из северной Африки и приносящий необычайно теплую погоду. Но без изменения климата не было бы тех самых рекордных показателей, которые мы имеем сейчас», - сказал Питера Стотт в интервью для BBB 5Live.